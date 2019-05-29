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Tatar - Erhürman polemiği sürüyor: Tatar'dan Erhürman'a cevap geldi

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Tatar - Erhürman polemiği sürüyor: Tatar'dan Erhürman'a cevap geldi
Tatar - Erhürman polemiği sürüyor: Tatar'dan Erhürman'a cevap geldi

 Başbakan Ersin Tatar, “ 4’lü koalisyon hükümetinin halkın desteğini kaybetmesi, kendi içinde ciddi sorunlar yaşaması, ortaya çıkan şaibeli işler ve rüşvet iddiaları sonucu yıkıldığını, yerine Türkiye’nin baskısıyla değil, Kıbrıs Türk Halkı’nın isteği ve desteği ile yeni bir hükümet kurulduğunu”  öne sürdü.
 

Başbakan Tatar, şunları kaydetti:

 

“ Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı ile dörtlü koalisyon hükümetinin istifasının ardından yaptığımız görüşme sonrasında bir gazetecinin sorusu üzerine, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün kalkınmasını, burada istikrarlı bir hükümet olmasını istediğini söyledim fakat bu ,hemen Türkiye’nin isteği ile 4’lü koalisyon hükümetinin bozulduğu ve UBP’nin hükümet yapılmak istendiği şeklinde çarpıtılmaya çalışıldı.

 

Sayın Erhürman, katıldığı bir televizyon programında, Perşembe günü Meclis’te hükümet programı görüşülürken bana ‘ Türkiye’nin istediği hükümeti kurduk’ şeklindeki sözlerimi soracağını söyledi.Daha önce yanıt verdim, hemen tekrar vereyim ki daha fazla istismar etmeye kalkışmasınlar: Benim ne demek istediğim açıktır.  Türkiye, 4’lü koalisyon hükümeti kurulmadan önce ne istiyor idiyse, UBP-HP koalisyon hükümeti kurulmadan da onu istiyordu. Türkiye, KKTC’de ekonomik kalkınma istiyor.

 

Türkiye, KKTC’nin kişi başına düşen milli gelirini 25 bin dolara çıkarmak hedefindedir. Bunun için de KKTC hükümetleri ile Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolleri imzalıyor, bunların uygulanmasını talep ediyor. Bunun olabilmesi için de buradaki hükümetlerin bu konuda kendi içlerinde bir ahenk olması lazımdır. Olmadığında ne olduğu CTP-UBP koalisyon hükümetinin KKTC’ye su getirilmesi meselesinde yaşadığı sorun nedeniyle dağılmasında yaşanmış ve görülmüştür.

 

Sayın Tufan Erhürman’ın bütün bunları bilmezmiş gibi benim sözlerimin çarpıtılmasından, başka noktalara çekilmesinden yararlanmaya çalışması doğru bir muhalefet şekli değildir.

 

Sayın Erhüürman’ın kurduğu, 4’lü koalisyon hükümeti halkın desteğini kaybetmesi, kendi içinde ciddi sorunlar yaşaması, ortaya çıkan şaibeli işler ve rüşvet iddiaları sonucu yıkıldı.

 

Yerine ise Türkiye’nin baskısıyla değil, Kıbrıs Türk Halkı’nın isteği ve desteği ile yeni bir hükümet kuruldu.

Tufan bey bir taraftan, Türkiye ve diğer partileri suçlamazmış havalarına girerken, diğer taraftan benim söylediklerini çarpıtmakla, demagojiyle bir yere varamaz.

 

Halkımız her şeyin farkındadır

 

 

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