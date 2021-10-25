Tatar: Erken seçim 9 Ocak'ta olabilir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız milletvekilleri Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç ile yaptığı görüşme sonrası kameralar karşısına geçti, "UBP kurultayını kazanan arkadaşa hükümeti kurma görevini vereceğim" dedi.
UBP'nin kurultayının tamamlanması sonrası erken seçim tarihinin belirlenebileceğini ifade eden Tatar kurutayın hafta sonu yapılacağını söyledi. Tatar, 9 Ocak tarihinin seçim tarihi olabileceğini söyledi. Tatar, erken seçim tarihinin Cumhuriyet Meclisi'nde belirlenmesi gerektiğini de anlattı.
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