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Tatar: Esas ayrıştırmacı olan Cumhurbaşkanı’dır

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Tatar: Esas ayrıştırmacı olan Cumhurbaşkanı’dır

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Kurulda söz alan Başbakan Ersin Tatar , UBP Parti Meclisi’nin yaptığı açıklamadan dolayı 2 partinin metne imza atmadığı konusuna cevap verdi.

Tatar, Parti Meclisi’nin dün akşam ful kadro toplandığını ve tartışmalardan sonra bir metin oluşturduğunu anlatarak, parti tabanının sesine kulak vermek zorunda olduklarını söyledi.

Ersin Tatar, UBP Parti Meclisi’nin açıkladığı metinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ilgili ifadelerden dolayı TDP’nin imza koymak istemediğini, CTP’nin de onunla hareket ettiği için imzalamak istemediğini belirtti. “Olan oldu ve hiç arzu edilmeyen açıklamalarda gördük. Günün sonunda zararı biz gördük. Cumhurbaşkanlığı’ndaki kişi bu açıklamayı yaparken defa defa düşünmek zorunda idi. Biz de tepkimizi ortaya koymak zorundaydık. Biz kendi partimizin tabanının istemini açıklamak zorundaydık. Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını asla kabul edip seyirci kalamazdık ” diyen Başbakan Tatar, CTP Genel Başkanı Erhürman’ın açıklamasında “ayrıştırma, kutuplaşma” gibi ifadeler kullandığını ancak esas ayrıştırmayı Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yaptığını söyledi.

Ersin Tatar’ın konuşması sırasın TDP milletvekili Hüseyin Angolemli arasında tartışma yaşandı.

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