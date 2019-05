Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, esas olanın halkın refahı, ülkenin kalkınması olduğunu, bunun içinse devlete güveni sarsmamak gerektiğini söyledi.

Tatar, yazılı açıklamasında, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak çağdaş demokrasiyi, şeffaflığı ve hesap verebilirliği her zaman için ön planda tutmak kararlılığında olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Hiç bir iş insanımız, vatandaşımız Devlet’teki işlerinin halledilmesi için her hangi bir kişi veya yetkiliye bir şey vermek durumunda olamaz. Olmamalıdır. Olmayacaktır. Bu bağlamda basında yer alan bir iş insanının Devletteki işlerinin halledilmesi için bir şeyler vermek durumunda kaldığı ile ilgili iddialar konusunda gereken kovuşturmalar yapılmalıdır. Görev, gün gelir bize düşerse, gereken yapılacaktır.”

Ersin Tatar, Maliye Bakanlığı’ndan istifa eden Serdar Denktaş’la ilgili basında yer alan iddiaların geçiştirilemeyeceğini, ilgili makamlar tarafından ivedi olarak değerlendirilmesi ve yasalara aykırı bir durum var mı yok mu belirlenmesi gerektiğini söyledi.

UBP Genel Başkanı Tatar, hükümet konusunda ise her hangi bir parti ile anlaşma durumunun söz konusu olmadığını, Cumhurbaşkanı’nın yapacağı görevlendirme sonrasında sürecin başlayacağını vurguladı.

Tatar, şunları kaydetti:

“Birileri kendi kafalarına göre senaryo yazmasınlar. Bu hükümetin hataları, yaptığı yanlışlar birçok kez basında yer aldı. Bir o kadar da basına yansımayanlar var. Tüm sektörler ve halk artık bu hükümeti istemiyor. Tüm kamuoyu araştırmaları UBP’nin tek başına iktidara gelebilecek bir halk desteğine sahip olduğunu gösteriyor. Bütün bunlara rağmen, eğer Cumhurbaşkanı görevlendirme yapar ve eğer başarılı olunur UBP hükümet kurarsa bunu Türkiye’ye bağlamak artı niyetli bir tutumdur, sakat bir mantığın ürünüdür.

Bazıları, Türkiye konusunda işlerine gelince başka, işlerine gelmeyince yalan, yanlış da olsa başka konuşmaktan vazgeçmelidir.”