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Tatar, eski Başbakanlardan Osman Örek’in 22’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Başbakanlardan Osman Örek’in 22’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Tatar, eski Başbakanlardan Osman Örek’in 22’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Başbakanlardan Osman Örek’in 22’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı:


“Örek halkımızın gönlünde yaşıyor”

“Hayatını Kıbrıs Türk halkının mücadelesine adayan, Avukat, Milletvekili, Bakan, Başbakan, Meclis Başkanı olarak görev yapan Osman Örek’i vefatının 22’nci yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum.

Osman Örek, Rum liderliğinin Enosis mücadelesini tırmandırdığı o karanlık günlerde Kıbrıs Türk halkının varlığını, özgürlüğünü, onur ve şerefini korumak için mücadeleye atılan liderlerimizden biriydi. Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş ile özdeşleşen Osman Örek, büyük hizmetlerinin yanı sıra uluslararası alanda da haklı davamızın savunulmasında önemli görevlerde bulundu. Halkımızın eşitliği, egemenliği, Rum’un azınlığı olmaması ve insanca yaşaması Osman Örek’in en büyük idealleriydi. Son nefesine kadar da bu idealler uğrunda mücadele etti.

Osman Örek, TMT kurucuları arasında yer alırken, 1959 yılında Londra konferanslarında Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş ile birlikte halkımızı temsil ederken, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluş Anlaşmalarını hazırlayan Londra Komitesi’nde Türk Toplumu Heyeti Başkanlığı’nı yürüttü.  Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde Savunma Bakanı olarak görev yapan Osman Örek, Enosis hedefli Kanlı Noel saldırılarından sonra oluşturulan Genel Komite’de görev aldı ve BM ile ilişkileri yürüttü.  Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi ve daha sonra Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkan Yardımcılığı, Başbakan ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunan Osman Örek, KKTC’nin ilanından sonra Kurucu Meclis’te de görev yaptı.

Osman Örek, mücadeleye atıldığı ve önemli görevlerde bulunduğu uzun yıllar boyunca, büyük fedakarlıklara katlanarak, ulusal davamıza ve halkımıza hizmet etti. Hizmetleri unutulamaz. O’nun uğrunda mücadele ettiği idealler bizim de ideallerimizdir. Vatanı, devleti, egemenliği, özgürlüğü ve eşitliği içeren bu idealleri ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz. Türkiye’nin eşit ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçmeyeceğiz. Osman Örek, mücadelesi, idealleri ve hatıralarıyla halkımızın gönlünde yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad olsun.”    

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