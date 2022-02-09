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Tatar, Falyalı suikastıyla ilgili suskunluğunu bozdu

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Yaşanan olayla ilişkin üzüntüsünü belirten Tatar, dün akşamdan itibaren Hem Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı hem Güvenlik Kuvvetleri Komutanı hem de Polis Genel Müdürü ile irtibat halinde olduğunu kaydetti.
Tatar, Falyalı suikastıyla ilgili suskunluğunu bozdu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuk olduğu canlı yayında Halil Falyalı suikastıyla ilgili suskunluğunu bozdu. Yaşanan olayla ilişkin üzüntüsünü belirten ve dün akşamdan itibaren Hem Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı hem Güvenlik Kuvvetleri Komutanı hem de Polis Genel Müdürü ile irtibat halinde olduğunu kaydeden Tatar, Falyalı cinayetinin faillerinin bir an önce bulunması ve olayın aydınlatılması temennisinde bulundu.

Böylesi bir cinayetin tüm ülkeyi derinden sarstığını ifade eden Tatar, bugün ilerleyen saatlerde soruşturmanın detaylarıyla ilgili kapsamlı bilgi aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı’ndan da resmi bir açıklama yapılacağını dile getirdi.

Falyalı suikastının ülkede infial yarattığını vurgulayan Tatar, “Sosyal medyada birçok eleştiri yapılıyor ama ben güvenlik güçlerimizin bu konuyu aydınlatacağına inanıyorum” dedi.

Olayın faillerinin ülkeyi deniz yoluyla terk ettiğine dair iddiaların doğru olmadığını savunan Tatar, “Edindiğim bilgiye göre hem KKTC görev sahasında hem de TC görev sahasında deniz kapsamlı bir şekilde tarandı.

Ayrıca dün akşam denizin dalgalı olması nedeniyle böyle bir durumun mümkün olmayacağı bilgisi de verildi” şeklinde konuştu.

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