Tatar: “Garanörlük ve askerin varlığı tartışma konusu yapılamaz”

Tatar, “Kıbrıs Rum tarafı ile Yunanistan’ın temel hedefinin Kıbrıs Türk halkını güvencesiz bırakmak, Anavatan Türkiye’den koparmak olduğu İsviçre’deki Kıbrıs konferansında da açıkça görülmektedir” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü için Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkını içeren garantörlüğü ile Türk askerinin adadaki varlığının ciddi bir caydırıcı unsur olarak sürdürülmesinin tartışma ya da taviz konusu yapılabilecek konular olmadığını belirtti.

Tatar, “Kıbrıs Rum tarafı ile Yunanistan’ın temel hedefinin Kıbrıs Türk halkını güvencesiz bırakmak, Anavatan Türkiye’den koparmak olduğu İsviçre’deki Kıbrıs konferansında da açıkça görülmektedir” dedi.

İsviçre’de devam eden Kıbrıs konferansı hakkında yazılı açıklama yapan Tatar, diğer beş başlığın da önemli olduğunu ancak onlarda ilerleme sağlamak için Güvenlik ve Garantilerin sulandırılmasına izin verilemeyeceğini kaydetti.

Tatar, “Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi yanı sıra iki kesimlilikten, iki toplumluluktan, Kuzey’de mülkiyet ve nüfusta sarih çoğunluğun Kıbrıs Türkü’nde olmasından, varılacak antlaşmanın AB’nin birincil hukuku haline gelmesinden, mülkiyet ve toprak konularının sosyo-ekonomik yaşantımızı perişan etmeyecek şekilde var olan gerçeklere dayalı olarak çözülmesinden, Yunan vatandaşlarının Kıbrıs’ta elde edecekleri haklarının aynılarının Türkiye Cumhuriyeti halkına da tanınmasından asla geri adım atılamaz” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’taki faşist ELAM örgütünün ve diğer büyük Rum partilerin içinde Türk düşmanı kesim bulunduğunu, bunları Kıbrıs Türk halkının dikkatinden kaçırmanın sorumsuzluk olduğunu belirten Ersin Tatar, “Yapmamız gereken haklarımızı teslim etmek geleceğimizi tehlikeye atmak değil, birlik-beraberlik içinde haklarımıza, güvenliğimize, devletimize sahip çıkmaktır. Bunu yaptığımız anda göreceğiz ki yepyeni ufuklar önümüze açılacaktır” değerlendirmesinde bulundu.