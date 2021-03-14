  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Tatar: Gayriresmi 5+BM toplantısı için büyük bir çalışma içerisindeyiz

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Tatar: Gayriresmi 5+BM toplantısı için büyük bir çalışma içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Nisan ayı Sonunda Cenevre’de gereçekleştirilecek gayrıresmi 5 +BM toplantısı için büyük bir çalışma içinde olduklarını belirterek, Kıbrıs Türk halkının Adadaki güvenliğinin sağlanmasının öneminin bir kez daha altını çizdi.

Ersin Tatar, toplantıda Kıbrıs Türk halkının yıllardır verdiği mücadelenin egemen eşitliğe dayalı ve iki devletin işbirliği şeklinde bir anlaşma zemininin arayışı içinde olunacağını tüm dünyaya sesleneceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü’nün güveneceği, dayanacağı tek ülke, bu bölgenin en büyük ülkesi, buranın garantörü, Anavatanı ve aynı zamanda bin 900 kilometrelik sahil şeridiyle bu bölgenin en güçlü ülkesi olan Türkiye’nin muhakkak ki Kıbrıs meselesinin garantörü olmalıdır. Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda, bu coğrafyada Kıbrıs adasındaki güvenliği ancak Türkiye’nin garantörlüğüyle sağlananilir”dedi.

Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve esenliğinin sağlanabilmesi için doğru bir anlaşma zemininin ortaya çıkmasının önemine de vurgu yapan Tatar, bunun için de geçmişin ve tarihin iyi bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar bundan sonra yapılacak bir anlaşmanın sağlam ve sürdürülebilir olmasının önemine işaret ederek, kalılıcı, adil ve en önemlisi Kıbrıs Türk halkının güvenliğini de içermesi gerektiğine işaret etti.

Doğu Akdeniz’in öneminin giderek arttığının da altını çizen Tatar, buradaki hak, çıkar ve menfaatlerin ve de güvenliğin korunması bakımından geçmişten ders alarak yapılacak bir anlaşmanın çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TRT 1’de izleyicilerle buluşacak “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı14 Mart 2021 Pazar 17:23
  • ARUCAD’da Yeni Lisans Programları Açıldı       14 Mart 2021 Pazar 17:15
  • Arıklı yaptığı atamaya sahip çıktı!14 Mart 2021 Pazar 17:09
  • Özersay isyan etti... Yazıktır, Ayıptır, Günahtır!14 Mart 2021 Pazar 16:09
  • YDP'de sosyal medya yasağı ve disiplin soruşturmaları başlıyor!14 Mart 2021 Pazar 15:53
  • Meclis yarın toplanıyor... Gündem: ‘Kültürel İşbirliği Protokolü’14 Mart 2021 Pazar 13:59
  • Turizm Emekçileri bu kez Lefkoşa'da eylem yapacak14 Mart 2021 Pazar 13:51
  • Özersay: Askerlik konusundaki çağrımızı yineliyoruz14 Mart 2021 Pazar 13:48
  • Sucuoğlu: Sağlık çalışanları, salgın sürecinin başkahramanları14 Mart 2021 Pazar 13:45
  • Kamu Sendikaları Özel Sektör çalışanları için grev yapıyor...14 Mart 2021 Pazar 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti