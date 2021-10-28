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Tatar, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep  Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’deki temasları kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül ve Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep  Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü.
Tatar, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep  Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’deki temasları kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül ve Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep  Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaretlerde konuşan Tatar, KKTC ve Gaziantep arasında değerli bağlar bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş birliği çağrısı yaparak, “Bu iletişim çağında uçak seferleri ve farklı iletişim kanallarıyla iş birliklerin arttırılması, karşılıklı yatırımların oluşturulabilmesi; kültürel, ekonomik ticaretin geliştirilmesi en büyük temennimizdir" dedi.

 KKTC'den sevgi ve saygı getirdiğini belirten Tatar, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC ve Gaziantep arasında değerli bağlar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'de 1974'ten sonra buradan giderek yerleşmiş, evlenmiş, iş yeri kurmuş; ülkenin ekonomik mücadelesine katkı veren Gazianteplilerin bulunduğunu ifade etti.

Tatar, Gaziantep’in  Türkiye'nin en çok gelişen bölgelerinden biri olduğunu gözlemlediklerini  de belirtti ve  KKTC ile Gaziantep arasındaki kültürel ve ticari iş birliklerinin artarak sürmesini temenni ettiğini kaydetti.

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