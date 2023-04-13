Tatar: Gazimağusa Türk Maarif Koleji, hepimizin yüreğinde bambaşka bir yere sahip

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Gazimağusa Türk Maarif Koleji, hepimizin yüreğinde bambaşka bir yere sahiptir. Bu acıyı, ömrümüz yettiğince yüreğimizde taşıyacağız. Onların adını yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden şampiyon meleklerin eğitim gördüğü Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni ziyaret etti.

TATAR

Öğretmen ve öğrenciler tarafından sevgi ve coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, “Bu acıyı unutmamız mümkün değildir” diyerek, “Biz söz verdiğimiz üzere yapılan bütün katkıların spor salonunda kullanılması için çalışmalarımızı başlattık” şeklinde konuştu.

“Bu okul bizim için farklı bir anlam taşımaktadır” vurgusu yapan Tatar, şöyle devam etti:

“Sizin bu okulda kesintisiz olarak eğitime devam etmeniz de çok önemlidir. Bütün öğretmen ve öğrencilerin, bu zor süreci aşmak için büyük bir dayanışma içerisinde olduğunu görmekteyiz. Halkımız, biz ve Türkiye Cumhuriyeti de birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci hep birlikte aşacağız. Her zaman sizinle birlikte olmak, gönlümüzden geçendir. Hepinize geçmiş olsun. Herkesin gönlü sizinledir.”

Şampiyon meleklerin acısının sadece ülkede değil Türkiye Cumhuriyeti’nde de paylaşıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin, iyi eğitim alıp başarılı bireyler olarak ülkenin geleceğine katkı yapmasının, herkesin temennisi olduğunu belirtti.

“BU ACI HERKESİN ACISI OLMUŞTUR”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Gazimağusa Türk Maarif Koleji, hepimizin yüreğinde bambaşka bir yere sahiptir. Bu konuda hepimize sorumluluk düşmektedir. Bu okulun adı artık zirvededir. Yurt dışında da Türkiye Cumhuriyeti’nde de şampiyon meleklerimizin adı geçmektedir. Bu acı herkesin acısı olmuştur. Böyle bir okuldan mezun olmak da sizin için ayrı bir gurur olacaktır” ifadelerini kullandı.

“ONLARIN ADINI YAŞATMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”

“Şampiyon meleklerimiz bizi birbirimize kenetlemiştir. KKTC bu olaydan bir ders çıkarmıştır. Tek yürek olduk, hep birlikte çalıştık ve hep birlikte ağladık…” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Meleklerimizin adına her türlü faaliyette de başarılı olmak için elinizden geleni yapacağınıza olan inancım tamdır. Bu acıyı, ömrümüz yettiğince yüreğimizde taşıyacağız. Onların adını yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sizin, bugünün öğrencileri olarak arkadaşlarınızın anısına, daha da başarılı olmak için çok çalışacağınıza inanıyorum. Sizin başarınız, bizim için önemlidir.

Gözlerinizdeki pırıltıyla KKTC’nin geleceği için çalışıp başarılı olacaksınız ve bu ülkeyi yönetecek kişiler arasına gireceksiniz. Gelecek sizindir. KKTC size emanet edilecektir. Siz çok daha güzel bir KKTC’de yaşamayı hak ediyorsunuz, buna layıksınız. Hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum. Kaybettiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız, onlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve size sabır dilerim.”

CUMHURBAŞKANI TATAR, ANI DEFTERİNİ İMZALADI

Öğretmenlere ve öğrencilere seslendikten sonra anı defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar’ın anı defterindeki yazısı şöyle:

“6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem felaketinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya illerinde yaşayan kardeşlerimizin hayatını kaybetmesinin yanında aynı tarihte ülkemizi temsil etmek üzere Adıyaman’da bulunan Türk Maarif Koleji Yıldız Erkek ve Yıldız Kız voleybol öğrencileri ve onlara refakat eden öğretmen, veli ve öğrencilerimiz hayatını kaybetmiştir.

Ülkemizi temsilen Adıyaman’da bulunan Türk Maarif Koleji Yıldız Erkek ve Yıldız Kız voleybol öğrencileri ve onlara refakat eden öğretmen, veli ve öğrencilerimizin, asrın deprem felaketinde hayatını kaybetmiş olması bizim yüreklerimizi parçalamış ve bizi derinden üzmüştür.

Asrın deprem felaketinin meydana geldiği ilk anda Adıyaman’da bulunan Türk Maarif Koleji Yıldız Erkek ve Yıldız Kız Voleybol kafilesinden haber alınamaması üzerine 6 Şubat 2023 sabahı erken saatlerde başlamak üzere başkanlığımda Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan Deprem Kriz Komitesi ile KKTC Devleti’ne ait tüm imkân ve olanaklarla arama kurtarma faaliyetleri yerinde başlatılmıştır.

“YARGI SÜRECİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ GİRİŞİMDE BULUNMAYA DEVAM ETMEKTEYİM”

Acı bir şekilde kaybettiğimiz şampiyon meleklerimizin konakladığı otel ile ilgili yargı sürecinin başlatılmasına yönelik ilk andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile bizzat sürecin başlatılması, ilerletilmesi ve suçluların bir an önce yargılanarak cezalandırılması için her türlü girişimde bulunmaya devam etmekteyim.

Artık, asrın deprem felaketi sonrasında 6 Şubat öncesi ve 6 Şubat sonrası vardır. Şampiyon meleklerin acısını her an içimizde yüreğimizde hissetmekteyiz. Şampiyon meleklerimizin ailelerinin acısı, hepimizin acısıdır.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden şampiyon meleklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum.”

MORALI

Okul Müdürü Savaş Moralı da konuşmasında, okula yaptığı ziyaretten dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sunarak, yaşanan felakete rağmen alınan tedbirlerle eğitimin ikinci yarısının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Moralı, anıtsal bir salonun bir an önce okula kazandırılmasıyla motivasyonun artacağına olan inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Gazimağusa Mezarlığı’na giderek, şampiyon meleklerin mezarlarını ziyaret edip, dua okudu.