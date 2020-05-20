Tatar: 'Geçiş kapıları için güney ile temas kurulacak'

Başbakan Ersin Tatar, geçiş noktalarının yeniden açılması hususunda Kıbrıs’ın güneyi ile temas kurulacağını söyledi.

Başbakan Tatar, güneyde çalışan Kıbrıslı Türkleri temsilen bir heyeti kabul etti. Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, kuzeyde son bir ayda Corona virüs vakasına rastlanmadığına, güney de vaka sayısının azaldığına işaret etti ve geçiş noktalarının açılması için Kıbrıs’ın güneyindeki yetkililerle irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.

“Güney Kıbrıs ile irtibat kurulması gerekmektedir. Sağlık Bakanına yetki verdim” diyen Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da Birleşmiş Milletler aracılığıyla Kıbrıs’ın güneyindeki yetkilileri ile temas kurabileceğini ifade etti.

İşleri güneyde olanların “Çok da uzun olmayacak bir süreçte” işlerine geri dönebilmesi için geçişlerin başlaması gerektiğine inandıklarını ifade eden Tatar, “Temaslar başlayacaktır” dedi.

Başbakan ayrıca, özel sektör çalışanlarına katkıya yönelik bazı düzenlemeler yaptıklarını, güneyde çalışanları da kararlar dışında düşünmediklerini ifade etti.

Bilge: “Talebimiz adım atılması”

Güneyde çalışanları temsilen Derviş Bilge, Kıbrıs’ın güneyinde çalışan 1500-2 bin kişiyi temsil ettiğini ve işlerine dönebilmeyi istediklerini söyledi.

Bilge, güneyde çalışanlar olarak beklentilerinin, işlerini kaybetmemek ve işlerine geri gidebilmeleri adına geçiş noktalarındaki engellerin kaldırılması için adım atılması olduğunu ifade etti.