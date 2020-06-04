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Tatar: “Geçiş kapılarının açılmaması yönünde bir duruşumuz kesinlikle yok; şartların oluşmasıyla kapılar açılabilir”

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Başbakan Ersin Tatar, Güney’e geçiş kapılarının açılmaması yönünde bir duruşlarının kesinlikle olmadığını vurguladı; şartların oluşmasıyla kapıların açılabileceğini söyledi.
Tatar: “Geçiş kapılarının açılmaması yönünde bir duruşumuz kesinlikle yok; şartların oluşmasıyla kapılar açılabilir”

Başbakan Ersin Tatar, Güney’e geçiş kapılarının açılmaması yönünde bir duruşlarının kesinlikle olmadığını vurguladı; şartların oluşmasıyla kapıların açılabileceğini söyledi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi ile Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurullarının  görüşlerinin önemli olduğunun altını çizen Başbakan Tatar, geçiş şartlarının ne olacağı ile ilgili detayların tartışılmakta olduğunu, bunların olgunlaşmasıyla kapıların çalışanların geçişlerine açılması sürecine girilebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla Güney Kıbrıs’la olan sınır kapılarının açılması konusunu görüşmek üzere bir araya gelen Tatar, görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Başbakan Ersin Tatar’ın talebi üzerine gerçekleşen ve saat 14.00’te başlayan görüşme yaklaşık  yarım saat sürdü.

“ŞARTLAR OLUŞUNCA KAPILARIN AÇILMASINA SICAK BAKIYORUZ”

Açıklamasında kendisiyle iki hafta önce görüşen Güney Kıbrıs’ta çalışan vatandaşların, Meclis önünde tekrar eylem düzenlediğini hatırlatan Başbakan Tatar, kendilerine şartlar oluşunca kapıların açılmasına sıcak baktığını söylediğini kaydetti.

 

Daha sonra Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum Lider Anastasiadis ile görüştükten sonra çalışanların güneye geçişi için 8 Haziran  tarihin ifade edildiğini belirten Başbakan Tatar,  çalışmaların o günden beridir hükümetin de desteğiyle  sürdüğünü ifade etti.

 

İki  toplumlu sağlık komitesi tarafından yapılan toplantılara da işaret eden Başbakan Tatar, o toplantılarda bir takım bilgi alışverişinin yapıldığını söyledi.

 

Halkın beklentilerini dikkate alarak bir süreç izlediklerini belirten Tatar, Güney’de çalışanların hassasiyet ve duyarlılığının kendilerini de etkilediğini belirtti.

 

Kesinlikle kapıların açılmaması  yönünde bir duruşları olmadığını  dile getiren Tatar, İki Toplumlu Sağlık Komitesi ile Sağlık Bakanlığı  ve Başbakanlık Bilim Kurullarının  ve sağlıkçıların söyleyeceklerinin de önemli olduğunu, bunların detaylarının tartışılmakta olduğunu  vurguladı.

 

“RİSKLERİ MİNİMUMA İNDİREBİLMEK İÇİN  DÜZENLEMELERİN ÇOK İYİ YAPILMASI GEREKİR”

 

İki Toplumlu Sağlık Komitesi ile Bilim Kurullarının görüşlerinin olgunlaşmasıyla kapıların çalışanların geçişlerine açılması sürecine girilebileceğini belirten Başbakan Tatar, riskleri minimuma indirebilmek için bu düzenlemelerin çok iyi yapılması gerektiğini belirtti.

 

Tatar, “PCR testler nasıl yapılacak, gidilecek gelinecek. Pile örneği vardır, oradaki tereddütler vardır. Ona benzer uygulamaların gündeme gelmesi gerekebilir. Cumhurbaşkanı’yla bu konuda mutabıkız. Bilim kurullarından ve sağlık komitelerinden gelecek tavsiyeler doğrultusunda düzenlemelerin ortaya konmasıyla kapıların açılmasının en doğru olacağı düşüncesindeyiz. İlerleyen günlerde bu toplantılarda bunların detayları konuşulup ona göre bir yol haritası çizilmesi ve herkesin de onay vermesiyle bu sürecin bir noktada açılabilmesini ben de temenni ediyorum. Süreç devam ediyor. Sağlık Bakanlığında ve ilgili bilim kurullarından çeşitli görüşler paylaşılmaktadır. Yarın da Cumhurbaşkanlığında toplantı olacak” diye konuştu.

 

Güneyde çalışan, işlerine geri gidip maaşlarını almak isteyenlere saygılarının büyük olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, ancak halkın genelinin sağlığı konusunda bir sorumlulukları olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu:

 

“KKTC 0 vaka ile çok dikkat etmelidir. Sağlık bilim kurulları ve komitenin üreteceği tavsiye kararları çok önemledir. Bu kuralların çok iyi düşünülmesi lazım ki riskler minimumda olsun. Onların tavsiyeleri doğrultusunda siyasi irade de bir karar alacaktır.”

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