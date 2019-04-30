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Tatar: “Geçmişte olduğu gibi birlik beraberlik içinde olmamız ve toptan bir çaba içine girmemiz şart”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, ülke kalkınması için geçmişte olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde olunması, toptan bir çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
Tatar: “Geçmişte olduğu gibi birlik beraberlik içinde olmamız ve toptan bir çaba içine girmemiz şart”

Tatar, “Emekçi kardeşlerimiz de, iş insanlarımız da el ele verecek, hükümetler doğru icraatlar yapacak ve bu ülkeyi kalkındıracağız” dedi.

Ersin Tatar, 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ben gelecekten umutluyum. Yetişmiş insan gücümüz, vatanına ve devletine bağlı halkımız yeni başarı öyküleri mutlaka yazacak” ifadelerine yer verdi.

Halkın ve emekçilerin 1 Mayıs’ını kutlayan Tatar, “Dileriz bu bahar, ülkemiz için de yepyeni umutların yeşerdiği, daha güzel bir geleceğe yönelik çalışmaların başladığı bir sürecin başlangıcı olur” dedi.

Kıbrıslı Türklerin bugünlere gelmesinde her kesimin katkısı olduğunu vurgulayan Tatar, “Eğer, yok olmaya yüz tutmuş bir toplum noktasından devlet sahibi bir halk noktasına gelmişsek bundan herkesin katkısı vardır” şeklinde konuştu.

Ülkeyi ileriye taşımak için çok çalışılması gerektiğini de belirten UBP Genel Başkanı Tatar şöyle devam etti:

“Geçmişte olduğu gibi birlik beraberlik içinde olmamız ve toptan bir çaba içine girmemiz şart. Çağdaş dünyada artık, emek- iş dünyası karşıtlığı değil, emekçi ile iş dünyasının daha iyi, daha kaliteli üretim, daha iyi pazarlama ve daha iyi ücret için ele ele vermesi söz konusudur. Emekçi kardeşlerimiz de, iş insanlarımız da el ele verecek, hükümetler doğru icraatlar yapacak ve ülkeyi ancak böylece kalkındıracağız. Ben gelecekten umutluyum. Yetişmiş insan gücümüz, vatanına ve Devleti’ne bağlı halkımız yeni başarı öyküleri mutlaka yazacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın ve tüm emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı’nı candan kutlar, herkese sağlıklı, mutlu yarınlar dilerim.”

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