Tatar geldi

İstanbul'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul temaslarını tamamlayarak bu akşam 20.30 sıralarında adaya döndü.

Tatar, Ercan Havalimanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Tatar, dün sabah gittiği İstanbul'da bulunduğu süre boyunca, Marmara Grubu Vakfı 26’ncı Avrasya Ekonomi Zirvesi kapsamında diğer ülkelerden siyasetçilerle bir araya geldi, Zirve'de bir konuşma yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı, İstanbul Sanayi Odası'nı da ziyaret ederek Oda Başkanı, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı ile toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanı'nın yarın Siyasi İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'yu kabul etmesinin ardından akşam saatlerinde Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gitmesi bekleniyor.