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Tatar: Geleceğimizi tesis etmenin en büyük yolu tarımsal üretimi korumaktan geçiyor

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Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Aralık Dünya Toprak Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Tatar: Geleceğimizi tesis etmenin en büyük yolu tarımsal üretimi korumaktan geçiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının geleceğini tesis etmenin, en büyük doğal kaynak olan toprak ve tarımsal üretimi korumaktan geçtiğini kaydetti.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu toprakların, Kıbrıs Türk halkının ada üzerindeki varlığının yegâne sebebi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Aralık Dünya Toprak Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği tarafından, 2002’de toprağın insan sağlığı ve doğal hayatın devamı üzerindeki önemine dikkati çekmek amacıyla 5 Aralık'ın, Dünya Toprak Günü olarak kabul edildiğini belirten Tatar, şöyle devam etti:

“Ardından Birleşmiş Milletler 68. Genel Kurulu'nda, Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) talebi doğrultusunda aynı tarih olan 5 Aralık’ın Dünya Toprak Günü olarak resmen kabul edilmesiyle birlikte biz de her sene bu önemli günde toprağın insan yaşamındaki önemine dikkati çekerek, gelecek nesillere bunu aktarıyoruz.”

-“Yatay büyüme yerine dikey büyüme”

Kısıtlı tarımsal araziler nedeniyle atılması gereken zaruri adımların ivedilikle atmaya başlamak, yatay büyüme yerine dikey büyümeyi hızlı bir şekilde gündeme getirmek gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, dikey büyümeyi gündeme getirirken tarıma elverişli ve verimsiz arazilerin tespitinin, doğru ve ivedi bir yöntem olacağını ifade etti.

“Tarımsal anlamda kıymetli olan arazilerimize sahip çıkabilmek adına, en büyük doğal kaynağımız olan toprağımızı ve buna bağlı olarak tarımsal üretimimizi korumak, Kıbrıs Türk halkının geleceğini tesis edecektir” diyen Tatar, şunları kaydetti:

“5 Aralık Dünya Toprak Günü’nü kutladığımız bu günde Asrın Projesi’nin önemi bir kez daha gün yüzüne çıkmaktadır. Kıt su kaynakları ile hayatını idame ettirmeye çalışan Kıbrıs Türk halkı, Asrın Projesi’yle geleceğine ümit ile bakmakla beraber, erkenci iklime sahip ülkemizde niş tarım ürünlerinin ve ikinci hasat yapabilecek ürünlerin, gelecekte üretilme ümidi elverişli duruma gelmiştir.”

-“Su Temin Projesi bizim için nefes borusu”

“Bu bağlamda Su Temin Projesi, Toros Dağları’nın suyunun Akdeniz'den boru ile geçirilerek KKTC topraklarına taşınması projesi bizim için nefes borusu olmaktadır” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“KKTC’ye yılda 75 milyon m³ su ulaşacak şekilde hazırlanan projenin, Kuzey Kıbrıs’ın 50 yıl boyunca kullanma ve içme suyu ihtiyacını karşılaması öngörülmektedir. Projenin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan farkındalıkla yerel kaynakların da korunması, halk tarafından benimsenir hale gelmiştir. Verimli topraklarımızla üretimimizi perçinlemek ve geleceğimizi emin adımlarla tasarlamak adına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile gerçekleştirilen Su Temin Projesi, toprağımıza gösterdiğimiz bağlılığımızın ve geleceğimize sahip çıktığımızın ispatıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu topraklar, Kıbrıs Türk halkının ada üzerindeki varlığının yegâne sebebidir.”

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