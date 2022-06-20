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Tatar: Gelecek kuşakların Kıbrıs meselesini öğrenmesine yönelik çalışmalara her daim desteğim sürecektir

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“Gelecek kuşakların Kıbrıs meselesini öğrenmesine yönelik çalışmalara her daim desteğim sürecektir”
Tatar: Gelecek kuşakların Kıbrıs meselesini öğrenmesine yönelik çalışmalara her daim desteğim sürecektir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sabah gazetesinin genel müdürü ve icra heyeti üyesi Ceyda Uzman ile genel müdür yardımcıları İsmail Arıcı ve Sedat Acet’i kabul ederek görüştü.
Kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs meselesi ve yaşanan güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Sabah grubunun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek kuşakların da Kıbrıs meselesini öğrenmesi gerektiğini, bunun adına yapılacak olan çalışmalara her zaman destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini belirtti.

Federal temele dayalı bir antlaşmayı asla kabul etmeyeceğimizi ve iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğimizi sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Sabah grubuna, çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde; Cumhurbaşkanlığı Basın, Yayın, Araştırma ve Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt ile Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.

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