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Tatar: Genç Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz

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Tatar: Genç Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz
Tatar: Genç Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye şampiyonasında yıldız erkek kategorisinde Türkiye birinciliği elde eden Kıbrıslı Türk bisiklet sporcusu Emre Kaplan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabuldeki konuşmasında, genç sporcuyu başarılarından dolayı tebrik ederek “Genç sporcularımızla gurur duyuyoruz. Sizlerin başarısı, bizlerin başarısıdır” dedi.

Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız spor ambargolarına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Tüm bunlara rağmen sizlerin cesareti ve başarıları bizim devletimiz için fevkalade değerlidir” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Tatar, genç sporcunun başarılarının devamını dileyerek Türkiye milli takımlarında yer alıp uluslararası yarışmalara katılmanın da büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. 

Devletin, kısıtlı imkanları çerçevesinde genç sporculara gerekli fırsatları vermesinin bir görev olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, iyi bir sporcu olmanın önemini belirtti. 

3 yıldır profesyonel olarak bisiklet süren genç sporcu Emre Kaplan, Cumhurbaşkanı Tatar’a Türkiye’de elde ettiği başarıları aktardı. 

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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