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Tatar: “Gençlerimiz ve öğrencilerimiz uluslararası etkinliklerde başarılı işlere imza atmaktadır”

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Tatar: “Gençlerimiz ve öğrencilerimiz uluslararası etkinliklerde başarılı işlere imza atmaktadır”
Tatar: “Gençlerimiz ve öğrencilerimiz uluslararası etkinliklerde başarılı işlere imza atmaktadır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi müdürü, öğretmen ve öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Arifoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde TÜBİTAK tarafından düzenlenen TEKNOFEST 2022’de “İLKE” ismini verdikleri araçları ile Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda birincilik elde eden öğrenciler ve öğretmenleriyle görüştü.

Kabuldeki konuşmasına, bu gururu ülkeye yaşattığı için öğrencilere ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, bütün okulun bu projeye destek verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası bir yarışmada elde edilen birinciliğin, KKTC adına sevindirici bir başarı olduğunu dile getirerek her türlü engellemeye rağmen böylesi başarıların, devleti yücelttiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi:

“Gençlerimiz ve öğrencilerimiz uluslararası etkinliklerde başarılı işlere imza atmaktadır. Bu projenin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. KKTC’de ekonominin gelişebilmesi ve halkımızın refah içinde yaşaması için öğrencileri farklı alanlarda yetiştirmek gerekir. Bütün bunlar, meslek liselerinde başarılı öğrencilerin eğitim aldığını gösterir ve ileride meslek sahibi olmak için de ekonomiye büyük hizmetlerin verileceğine işarettir. Meslek liselerindeki öğretmenlerin, sizin gibi öğrencileri yetiştirmesi çok büyük bir değerdir.”

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