Tatar: Gençlerimizin, farklı sivil toplum örgütleriyle bir algı yaratması son derece önemlidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği’nin kurucu genel koordinatörü Enes Obuz ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği’nin kurucu genel koordinatörü Enes Obuz ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasına, kendisine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye sahip çıkma konusunda gençlerin yapacağı çok önemli görevlerin olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplumsal hassasiyet göstererek birlik ve beraberlik içinde çeşitli çalışmaların yapıldığını belirtti.

“KKTC gençliği, sizin liderliğinizde gerekli çalışmaları yapabilecek potansiyele sahiptir. Gençlerimizin, farklı sivil toplum örgütleriyle bir algı yaratması ve hizmetlerin belli bir noktaya gelmesi son derece önemlidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerimize sahip çıkmanın ve yapılan çalışmaların önemine vurgu yaparak Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği genel koordinatörü ve üyelerine, çalışmalarında başarılar diledi.

Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği’nin kurucu genel koordinatörü Enes Obuz da konuşmasında, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek dernek üyelerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve yanan ormanlarımızı tekrar canlandırmayı anımsatmak adına hazırlanan ağaç motifli hediyeyi takdim etti.