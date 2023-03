Tatar: Gençlerimizin ne kadar başarılı olduklarını görüyor, gurur duyuyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğrencilere seslenerek, “KKTC’yi eski kuşaklardan çok daha ileri noktaya getireceğiniz noktasında size güvenim tamdır. Sizlerin faaliyetlerinizi izliyorum, gençlerimizin ne kadar başarılı olduklarını görüyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Her meslek dalında her ülkede her faaliyette çok başarılı Kıbrıslı Türkler vardır. Bizim bir başarı öykümüz vardır. Bu ilelebet devam edecektir” dedi.

Sırasıyla Lefke Gazi Lisesi ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Lefke Gazi Lisesi’ne yaptığı ziyarette; Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ve Lefke Gazi Lisesi Müdürü Sevim Karamanoğlu hazır bulundu. Ardından Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar’a, burada da; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ile Okul Müdürü Kazım İrdem eşlik etti.

Her iki okulun 12'nci sınıf öğrencileriyle sohbet etkinliğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depremleri başta olmak üzere çeşitli konularda öğrencilerle sohbet etti.

-"Depremde ülkemiz çocuklarını kaybetmek yüreklerimizi parçalanmıştır”

Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerle yaptığı sohbet toplantısında, dün Türkiye Cumhuriyeti'nde deprem bölgelerine yaptığı ziyareti hakkında konuşarak, “Asrın felaketinin yaşandığını, ülkenin çocuklarının da depremde hayatını kaybetmiş olmasının yürekleri parçaladığını” söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, deprem öncesinde öğrencilerle sohbet toplantısında bir araya gelerek Kıbrıs meselesi ve Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk tarafının duruşunu paylaşmayı düşündüğünü ancak yaşanan deprem felaketinin ardından bugünkü sohbetin içeriğini değiştirdiğini ifade etti. Tatar, “6 Şubat öncesi ve sonrası vardır çünkü bu deprem felaketi herkesin hayatına dokunmuştur. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır” dedi.

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinden dolayı KKTC’nin Türkiye’nin acısını, Türkiye’nin de KKTC’nin acısını paylaştığını ifade eden Tatar, KKTC'de olası deprem riskine de değinerek, uzmanlarla yaptığı değerlendirmelerde KKTC'de büyük bir tehlikenin beklenmediğini ancak olası bir depreme hazırlık olmak gerektiğini belirtti ve riske karşı çalışmalara başlandığını söyledi.

Sivil Savunma Teşkilatını, araç ve gereçleriyle ve her türlü teknolojik gelişmeyi de dikkate alarak, deprem, sel felaketi, yangın ve diğer doğal afetlerde etkin mücadele göstermesi için güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Tatar, “Bu yatırım gerektiriyor. Kendi imkanlarımız kapsamında bu yatırımları yaparak daha güçlü yapılar oluşturmak hepimizin sorumluluğudur, görevidir” dedi.

- “Bu güzel memleketin bize sunduklarının değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor”

Tatar, KKTC’nin bir devlet olarak oluşması, gelişmesi, insanına umut, gençlerine gelecek vadetme konusunda verilen önemli mücadelenin ne anlama geldiğini gençlerin her geçen gün daha iyi kavrayacağına inanç belirtti.

Dünya genelinde yaşanan savaş ve çatışmalardan örnekler veren Cumhurbaşkanı Tatar, “Barış, huzur ve güvenin devamı hiç kolay değildir. Biz KKTC’nin güveninin, huzurunun ve bu güzel memleketin bize sunduklarının değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu ülkeye sahip çıkmanın, bütün zorluklara rağmen sağlığın, eğitimin maneviyatın, huzurun, birlikte bu güzellikleri yaşayabilmenin değerini geleceğe taşıyabilmenin hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı olarak her türlü sıkıntıya çare bulmaya, herkesle görüşmeye çalıştığını aktaran Tatar, “Buradaki yaşamın daha iyi hale getirilmesi için çaba sarf ettiklerini, bu noktada Türkiye’nin de buraya verdiği desteğin çok önemli olduğunu” belirterek, Lefke-Güzelyurt anayolu ve su projesi gibi projelere işaret etti ve “Gençlerimizin beklentileri vardır. Bu devlet çok daha iyisini de yapacaktır” dedi.

Tüm öğrencilere çalışmalarında başarılarak dileyerek, şu anda eğitim sisteminin sunduğu birçok meslek olduğuna dikkat çeken Tatar, ancak önemli olanın kişinin yaptığı meslekte mutlu olabilmesi olduğunu vurgulayarak, bu şekilde başarının çok daha kolay geleceğini dile getirdi.

Lefke’nin de bu coğrafyanın en güzel yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Tatar, mavisiyle, yeşiliyle, hurması, cevizi, portakalıyla; kültürü, geçmişi, tarihiyle Lefke’de eğitim almanın büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Tatar, “Sizler, öğrenciler, aranızdaki dostluk bağları ileride de çok değerli olacaktır. Belki farklı üniversitelere gideceksiniz, hayata atılacaksınız ama bugünlerin değeri bambaşkadır” diyerek, öğrencilere bu okul yıllarının değerini bilmeleri tavsiyesinde bulundu.

Tatar, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin esas hedefinin sonraki nesillerin bu topraklarda bağımsız özgür hür ve refah içerisinde yaşayabilmesi olduğuna” işaret ederek, “KKTC’yi eski kuşaklardan çok daha ileri noktaya getireceğiniz noktasında size güvenim tamdır. Sizlerin faaliyetlerini izliyorum, gençlerimizin ne kadar başarılı olduklarını görüyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Her meslek dalında her ülkede her faaliyette çok başarılı Kıbrıslı Türkler vardır. Bizim bir başarı öykümüz vardır. Bu ilelebet devam edecektir” dedi.