Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gençlik Merkezi Birliği’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Üreten Gençler Buluşması” etkinliğine katıldı.
TGençlik Merkezi Birliği bahçesinde dün gerçekleşen etkinlikte Cumhurbaşkanı Tatar, kurulan stantları dolaşarak genç üreticilerle sohbet etti, düzenlenen gösterileri izledi. Genç üreticilere yapılan çalışmaları takdir ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, ülke gelişimi için gençlerin ve üretmenin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, gençlere başarılarının devamını diledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.