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Tatar: Genel anlayış çok da acele edilmemesi

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Tatar: Genel anlayış çok da acele edilmemesi
Tatar: Genel anlayış çok da acele edilmemesi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Ersin Tatar, ülkenin izolasyonunun sağlanması için yurdışından gelişlerin durdurulması konusunun konuşulduğunu ve görüş birliğine varıldığını kaydetti.

Tatar, ekonominin yönetilmesi anlamında da bazı sektörlerin hizmete başlaması gerektiği üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydererek, ilk etapta hangi sektörlerin açılması gerektiği konusunun görüşüldüğü genel anlayışın “çok da acele edilmemesi gerektiği” olduğunu söyledi.

Tatar, bu zor zamanlarda ülkedeki en üst makamların gerilimi bir kenara bırakarak, halkın sağlığı için görüş alışverişinde bulunulması gerektiğini vurguladı

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