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Tatar: “Gereken yanıt elbette verilecektir”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'taki gösterilerde KKTC bayraklarının yakılmasına çok sert tepki gösterdi;
Tatar: “Gereken yanıt elbette verilecektir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'taki gösterilerde "Türkler Kıbrıs'tan dışarı, Girne, Güzelyurt, Maraş,  bizimdir,  geri döneceğiz" şeklinde atılan sloganlar ile  KKTC bayraklarının yakılmasına çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklaması şöyle; 
  
"Rum Yönetimi'nin organizesi ile her yıl olduğu gibi şimdi de KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıldönümünde  Güney Kıbrıs'ta düzenlenen gösterilerde Türk, KKTC ve Türkiye düşmanlığının doruğa tırmandığını bir kez daha gördük. Rum Yönetimi'nin Rum Eğitim Bakanlığı'nın teşvikiyle yollara dökülen Rum gençleri "Girne'ye döneceğiz,  Güzelyurt, Maraş bizimdir, Kıbrıs Yunan’dır, Türkler Kıbrıs'tan dışarı sloganları atarken , KKTC bayrakları da yakılmıştır. Burada esas sorumlu olan  Rum gençlerinin beyinlerini Türk düşmanlığı ile yıkayan, onları ırkçı, faşist ve Türk düşmanı olarak yetiştiren Rum Yönetimi ile Rum Ortodoks kilisesidir. Başta  AKEL, DİSİ, DİKO  olmak üzere  Rum siyasi partilerinin yapmış olduğu açıklamalar da değişmeyen Rum zihniyetini bir kez daha   gözler önüne sermiştir. 

Şehit kanları ile çizilen  bayraklarımız,  halkımızın onuru ve şerefidir. Bayraklarımız bizlere şehitlerimizin emanetidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise 1878 yılından bu yana devam eden mücadelemiz sonrasında  self determinasyon hakkını kullanan halkımızın  istenci ve iradesiyle kurulmuştur.  Bayraklarımız ile KKTC  kutsalımızdır, bunlara el uzatanlara   gereken yanıt elbette  verilecektir.”

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