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Tatar, Girne –Alsancak Yolu 1. Etap projesinde incelemede bulundu ve proje hakkında bilgi aldı

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Tatar, Girne –Alsancak Yolu 1. Etap projesinde incelemede bulundu ve proje hakkında bilgi aldı
Tatar, Girne –Alsancak Yolu 1. Etap projesinde incelemede bulundu ve proje hakkında bilgi aldı

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, bugün çalışmalarına başlanan  Girne-Alsancak Yolu 1. Etap projesinde incelemede bulundu.

Lapta , Alsancak ve Karşıyaka bölgelerinde ,uzun yıllardır ciddi trafik sıkışıklığına ve ulaşım zorluğuna neden olan yolun, Alsancak –Lapta arasındaki bölümünün , duble yola dönüştürülmesi amacıyla , çalışma başlatıldı.

Projenin 20 milyon Türk Lirasına mal olacak  ilk etap çalışmaları kapsamında, Hasan Uzun Petrol ve Yeşiltepe Köyü sapağı arasında kalan  güzergahın 210 iş günüde duble yola çevrilerek trafikte bir rahatlama sağlaması hedefleniyor.

Başbakan Tatar, Girne –Alsancak Yolu 1. Etap projesinde incelemede bulundu ve proje hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Başbakan Tatar, Alsancak Lapta yolunun tek şerit olması nedeniyle  uzun yıllardır trafiğin kilitlendiğini ve bölgede ciddi bir ulaşım sorunu yaşandığını anımsatarak,  hükümet olarak bu sorunu çözmek için  çalışma başlattıklarını ifade  etti.

Projenin ilk etabını  üstlenen firmanin , çalışmalarına başladığını ve projenin  ilk etabının tamamlanmasıyla trafikte ciddi bir rahatlama yaşanacağını dile getiren Tatar,projeyle ilgili küçük sıkıntıları yerinde görmek ve bunların aşılması için Alsancak ve Lapta Belediyeleri’yle üstlenici firmaya yardımcı olmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini anlattı.

Her geçen gün gelişen, Turistik tesislerin bulunduğu , yeni konutların inşa edildiği , yeni işyerlerinin açıldığı  bölgenin KKTC’nin geleceği  için büyük önem taşıdığını ifade eden Tatar,ulaşım sorunun çözülmesiyle burada ekonomik hareketliliğin de artacağını vurguladı.

Proje ilk etabın en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini  dile getiren Tatar, projenşn bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Pandemi ve korona salgını nedeniyle , bütçeden sağlık alanına ciddi kaynaklar ayrılmasına rağmen, devletin bütçeden ayırdığı kaynaklarla  diğer alanlarda da yatırımlara devam ettiğini vurgulayan Tatar,ülkede yol çalışmalarına yeniden hız verildiğini belirtti.

Lefke Doğancı yolunun  tamamlanması için çalışma başlatıldığını bunun yanında , en büyük yol projesi olan Lefkoşa çevre yolunun  çalışmalarının da başlamak üzere olduğunu kaydeden Tatar, Gönyeli, Hamitköy-Haspolat  arası uzanan Lefkoşa çevre yolunun açılmasıyla  trafikte büyük rahatlama sağlanacağını  vurguladı.

Hükümet etmenin, halka ülkeye hizmet götürmek demek olduğunu  vurgulayarak pandemiye rağmen, hükümetin birçok alanda yatırıma devam ettiğini anımsatan Tatar,  halkın hükümete güven duymaya devam etmesini  temenni etti. 

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