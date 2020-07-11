UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, bugün çalışmalarına başlanan Girne-Alsancak Yolu 1. Etap projesinde incelemede bulundu.

Lapta , Alsancak ve Karşıyaka bölgelerinde ,uzun yıllardır ciddi trafik sıkışıklığına ve ulaşım zorluğuna neden olan yolun, Alsancak –Lapta arasındaki bölümünün , duble yola dönüştürülmesi amacıyla , çalışma başlatıldı.

Projenin 20 milyon Türk Lirasına mal olacak ilk etap çalışmaları kapsamında, Hasan Uzun Petrol ve Yeşiltepe Köyü sapağı arasında kalan güzergahın 210 iş günüde duble yola çevrilerek trafikte bir rahatlama sağlaması hedefleniyor.

Başbakan Tatar, Girne –Alsancak Yolu 1. Etap projesinde incelemede bulundu ve proje hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Başbakan Tatar, Alsancak Lapta yolunun tek şerit olması nedeniyle uzun yıllardır trafiğin kilitlendiğini ve bölgede ciddi bir ulaşım sorunu yaşandığını anımsatarak, hükümet olarak bu sorunu çözmek için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Projenin ilk etabını üstlenen firmanin , çalışmalarına başladığını ve projenin ilk etabının tamamlanmasıyla trafikte ciddi bir rahatlama yaşanacağını dile getiren Tatar,projeyle ilgili küçük sıkıntıları yerinde görmek ve bunların aşılması için Alsancak ve Lapta Belediyeleri’yle üstlenici firmaya yardımcı olmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini anlattı.

Her geçen gün gelişen, Turistik tesislerin bulunduğu , yeni konutların inşa edildiği , yeni işyerlerinin açıldığı bölgenin KKTC’nin geleceği için büyük önem taşıdığını ifade eden Tatar,ulaşım sorunun çözülmesiyle burada ekonomik hareketliliğin de artacağını vurguladı.

Proje ilk etabın en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Tatar, projenşn bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Pandemi ve korona salgını nedeniyle , bütçeden sağlık alanına ciddi kaynaklar ayrılmasına rağmen, devletin bütçeden ayırdığı kaynaklarla diğer alanlarda da yatırımlara devam ettiğini vurgulayan Tatar,ülkede yol çalışmalarına yeniden hız verildiğini belirtti.

Lefke Doğancı yolunun tamamlanması için çalışma başlatıldığını bunun yanında , en büyük yol projesi olan Lefkoşa çevre yolunun çalışmalarının da başlamak üzere olduğunu kaydeden Tatar, Gönyeli, Hamitköy-Haspolat arası uzanan Lefkoşa çevre yolunun açılmasıyla trafikte büyük rahatlama sağlanacağını vurguladı.

Hükümet etmenin, halka ülkeye hizmet götürmek demek olduğunu vurgulayarak pandemiye rağmen, hükümetin birçok alanda yatırıma devam ettiğini anımsatan Tatar, halkın hükümete güven duymaya devam etmesini temenni etti.