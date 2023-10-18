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Tatar, Girne ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Girne ilçesi muhtarları toplantısına katıldı.
Tatar, Girne ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Girne’de yapılan toplantıda, Merkez Kaymakamı Niyazi Öztürk, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz yanı sıra Cumhurbaşkanlığı’nda Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Halit Bağman ve başdanışman Aydın Akkurt ve Yerel Yönetimler Danışmanı Sinan Güneş hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, halkın sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını öğrenmek için sürekli halkın içinde bulunduğunu belirterek, seçimle göreve gelen muhtarların, yönetimin en alt basamağında olduğunu ve halka büyük hizmet verdiğini söyledi.

Muhtarlarla sürekli bir araya gelip, bilgi alışverişinde bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlarla diyalog ve iletişime büyük önem verdiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaptığı yatırımlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin istihdam ve hizmet konularında gelişmeye devam ettiğini söyledi.

“Devletin tüm kurumlarıyla var olduğunu” anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ncı yılının kutlanacağını aktardı.

Kıbrıs sorunun çözümü için ortaya konulan yeni siyasetten bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, iki eşit egemen devletin işbirliğine dayalı çözüm modeli için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olunmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağıyla toplantılarda temsil edildiğine işaret etti.

Azerbaycan ziyaretinden de bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü ve tanınma yolunda ilerlendiğini ifade etti.

Muhtarlar aracılığıyla iletilecek sıkıntı ve beklentileri çözmek için ortaya irade koymaya hazır olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Gelecek önerileri değerlendirip hükümet ve ilgili kurum kuruluşlara aktararak çözüm bulunmasını sağlamak ben ve ekip arkadaşlarımın görevidir” dedi.

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