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Tatar: “Görev verilmesi halinde hükümeti en erken zamanda kuracağız”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendilerine görev vermesi halinde hükümeti en erken zamanda kuracaklarını söyledi.
Tatar: “Görev verilmesi halinde hükümeti en erken zamanda kuracağız”

“Zaman kaybetmek halka zarar verir” ifadelerini kullanan Tatar, özel sektörü rahatlatmak ve ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıları çözmek için çalışacaklarını vurguladı.
 

Ülkenin istikrara ve iradeye ihtiyacı olduğunu da dile getiren Tatar, UBP olarak halkın yaşadığı sorunların bilinciyle, gerekli iradeyi ortaya koyarak halk için çalışacaklarını kaydetti.
Hükümetin istifasının ardından TAK muhabirine özel demeç veren Tatar, hükümeti kurmak için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan davet beklediklerini kaydetti.
 

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Başbakan Tufan Erhürman’ın istifası ile şu anda bir hükümetin olmadığını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kanaatine göre hükümeti kurma yetkisini bir partiye vereceğini, bu partinin de teamüller gereği en büyük parti, yani UBP olduğunu söyledi.

“DAVET BEKLİYORUM… TÜM PARTİLERLE İSTİŞARE EDECEĞİM”

Şu anda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan davet beklediğini dile getiren Tatar, “Görevin bana verilmesinin ardından Parti Meclisi’nden yetki alarak tüm partilerimizle istişare içinde olacağım. Olasılık yüksek olsun az olsun, ben hepsiyle görüşmek durumundayım” ifadelerini kullandı.

Yapacakları görüşmelerin ardından koalisyon hükümeti kurulacak parti ile daha detaylı görüşmelere geçileceğini dile getiren Tatar, görüşmelerin sonucunun parti yetkili organlarında onaylanmasının ardından Meclis’te güvenoyu alacak bir hükümetin işbaşı yapabileceğini kaydetti.

Hükümet kurma işlemlerinin en erken zamanda yapılamasını arzuladıklarını söyleyen Tatar, hükümet kurma işlemlerinin uzamasının halka zarar vereceğini söyledi.

“RESMİ OLARAK HERHANGİ BİR PARTİ İLE GÖRÜŞMEDİK”

UBP Genel Başkanı Tatar, şu ana kadar herhangi bir parti ile resmi olarak görüşülmediğini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görevi kendilerine vermesinin ardından görüşmelere başlanacağını kaydederek, hükümet kurma görevini alır almaz çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

UBP’nin 21 milletvekiliyle Meclis’te ve hükümette halk iradesinin yansıması açısından doğru bir noktaya gelindiğini dile getiren Tatar, UBP tabanında hükümet etme konusunda bir sesleniş olduğunu söyledi.

Herkesin sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmesi gerektiğine de vurgu yapan Tatar, KKTC’de yaşanan sıkıntıların aşılması için ortaya konacak iradeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Önemli olanın halka hizmet etmek olduğunu dile getiren Tatar, hükümetteki sıkıntıların aşılması noktasında ciddi kararlılık ve tedbirler ile reform süreçlerinin yaşanması, kamu maliyesi ile ekonomik tedbirler için gerekli çalışmaların yapılabilmesi için de iradeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

“ŞİMDİ MEMLEKETE HİZMET ETME ZAMANIDIR”

Tatar, “Şimdi memlekete ve halka hizmet etme zamanıdır. Herkes bunun bilinci içerisindedir. Memleket hizmet bekliyor. Memleket istikrar bekliyor. Ekonomik kriz tüm iş dünyasını vurmuştur. Çeşitli iş sektörlerinde büyük sorunlar vardır, bu işleri düzeltmek ve memlekete hizmet etmek için en yakın zamanda süreçlerin tamamlanmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu. Tatar,  kamuoyunun takdirini kazanarak üzerine düşeni en iyi şekilde yapacağını ve tabandan gelen nabız doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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