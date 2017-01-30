Tatar: “GSM şirketleriyle sözleşme gözden geçirilsin”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “KKTC Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında Tüketicilerin Korunması Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısının başında, onaya ve bilgiye sunuş işlemleri yapıldı.

İlk olarak, Başbakanlık’ın Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündeminde bulunan, Vakıflar İdaresi’ne ait Alsancak hudutları dahilinde takriben 19 dönüm alanındaki Vakıf Emlak’ın Kenedy Trading Ltd.’ye kiralanmasına ilişkin tezkeresi ele alındı.

Ancak karar okunurken, karar tasarısı yerine yasa tasarısı diye yazıldığını fark eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yerinden “Bu bir karar tasarısı mı yoksa yasa tasarısı mı? Bu konuda bizi bilgilendirin” demesi üzerine Başbakan Özgürgün açıklama yaptı. Özgürgün, bunun Meclis’ten geçmesi gereken kiralamaya ilişkin bir karar tasarısı olduğunu belirterek, yasa tasarısı değil bir karar tasarısı olduğunu kaydetti.

Bunun üzerine tasarı daha sonra görüşülmek üzere ertelendi.

Başbakanlık’ın Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda daha sonra “KKTC Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında Tüketicilerin Korunması Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı”nın ivediliğiyle ilgili tezkere ele alındı.

ULUÇAY

Konu hakkında ilk sözü alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, mevzuatı AB’ye uyumlaştırma konusunda epey bir yol kat ettiklerini belirterek, AB mevzuatına uyum konusunda bu yasa tasarısının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Uluçay, bunu olumlu bir adım olarak değerlendirdi ve grup olarak onay vereceklerini söyledi.

Uluçay’ın konuşması ardından, oylamaya sunulan tezkere, oy birliği kabul edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ürün Güvenliği Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı’nın ivediliği de oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da ayrıca, Komitelerden gelen, Eski Eserler Değişiklik Yasa Tasarısı; Merkez Bankası Değişiklik Yasa Önerisi ve Merkez Bankası Teşkilat Değişiklik Yasa Önerisi’nin ivedilikleri de oy çokluğuyla kabul etti.

ANGOLEMLİ DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞE DİKKAT ÇEKTİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, “dövizin durumu” hakkında yaptığı konuşmada, halkın her gün döviz karşısında ezildiğini, hükümetin bu konuda doyurucu bir çalışma yapmadığını vurguladı.

Hükümetin bu konuda acil önlem alması gerektiğine dikkat çeken Angolemli, dövizle borçlananların durumuna işaret etti.

Angolemli, hükümetin yaptığı son zamları eleştirdi.

ÖZDENEFE: “SOSYAL SİGORTALAR’DAKİ SIKINTI UZUN ZAMANDIR DEVAM EDİYOR”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, KTAMS’ın Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bir haftadır yaptığı grev hakkında söz aldı.

Hem vatandaşların hem de çalışanların mağdur olduklarını söyleyen Özdenefe, aslında Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki sıkıntının uzun zamandır devam ettiğini kaydetti.

Son dönemde daireden 5 tane personelin eksilmesiyle, sıkıntıların daha da arttığını ifade eden Özdenefe, mevcut teşkilat yasasında da sıkıntılar yaşandığını söyledi.

SANER: “GİRNE SOSYAL SİGORTALAR’DAKİ SORUN BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLECEK”

Özdenefe’ye cevaben söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de, Özdenefe’nin konuya gösterdiği duyarlılık için teşekkür ederek, aynı duyarlılığı CTP döneminde de beklediklerini kaydetti.

Personelin durumu hakkında bilgi veren Saner, bazı sıkıntıların yasal mevzuattan dolayı yaşandığını söyledi.

Saner, personel sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini sözlerine ekledi.

TÜKETİCİLERİN KORUNMASIYLA İLGİLİ PROTOKOL ONAY TASARISI

Konuşmalar ardından, Hukuk ve Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında Tüketicilerin Korunması Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı ele alındı.

SOYER: “VATANDAŞI KİM KORUYACAK?”

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ardından tasarının madde madde okunması sırasında CTP Milletvekili Ferdi Sabir Soyer söz aldı.

Soyer, imzalanan protokolün pozitif olduğunu belirterek, amaç maddesinde bahsedildiği gibi tüketicinin sağlık ve diğer hizmetler konusunda korunmasını amaçladığını belirterek, ancak KKTC vatandaşlarını kimin koruyacağını, hangi protokolle sağlanacağını merak ettiğini söyledi.

Tüketicinin korunmasını içeren bir protokol olduğunu belirten Soyer, GSM’de yapılan zammı örnek göstererek KKTC vatandaşlarını kimin koruyacağını sordu.

Bakanlığın haberi olan bir zamdan vatandaşın uygulamaya geçtiği gün haberdar olmasını eleştiren Soyer, “Bu gibi hadiseler ortadayken vatandaşımızı kendi hükümetimizden hangi protokolle koruyacağız?” diye sordu.

Avrupa’da roamingin haziran ayında kaldırılacağını anımsatan Soyer, KKTC’de ne olacağını sordu.

Bu protokole bağlı olarak TC’de mobil telefon hizmeti alan bir kişinin, KKTC’dek farklı bir uygulama, farklı bir tarifeyle karşılaştığında, o kişinin haklarının nasıl korunacağını da soran Soyer, protokolün içeriğinin doldurulması gerektiğini vurguladı ve aksi takdirde bununda diğer protokoller gibi rafa kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Soyer, GSM operatörlerinin zammını eleştirdi.

DÜRÜST: “GSM’E ZAMMI BİZ YAPMADIK, PROTOKOL GEREĞİ YAPILDI”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, 2007 yılında bu artışın her ay yapılmasını imzalayanın CTP’nin de yer aldığı hükümet olduğunu anımsattı.

Artışın her 6 ay sonunda yapılan artış olduğunu anımsatan Bakan Dürüst, bu artışın CTP hükümetleri döneminde firmalarla yapılan anlaşmaya atılan imza neticesinde olduğunu kaydetti.

GSM ücretlerine yapılan zammın yüzde 9.8 olduğunu vurgulayan Bakan Dürüst, bu zammı bakanlığın yapmadığını, protokol gereği yapıldığını söyledi.

Soyer’in “saygısız ve sevgisizsiniz” eleştirilerini kabul etmediğini vurguladı.

SOYER

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Bakan Dürüst’ü demagoji yapmakla suçlayarak, “saygısız ve sevgisizsiniz” dedi.

Enflasyonun yaşandığı yerlerde bu tür düzenlemelerin yapıldığını, bakanlık onayının da bu sebeple konulduğunu ifade eden Soyer, bugüne kadar neden her 6 ayda bir bu düzenlemenin yapılmadığını sordu.

Bununla ilgili hükümet onayı gerektiğini ve gerekçelerinin istendiğini söyleyen Soyer, zammı önceden açıklamadığı için Bakan Dürüst’ü eleştirdi.

Soyer, petrol fiyatlarına ve GSM’e yapılan zammın önceden açıklanması gerektiğini söyledi.

ÇAKICI

Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı, Tüketicilerin Korunması Konusunda İşbirliği Protokolü’ne dikkat çekerek, anlaşmada tüketicinin korunması komitesi kurulacağının söylendiğini, bunun nasıl yapılacağını sordu.

Ülkede tüketicinin korunması anlamında çok da ciddi bir çalışma olmadığının görüldüğüne işaret eden Çakıcı, “tüketicinin korunmasıyla ilgili hakları nasıl daha iyiye götürebiliriz, rekabet kurulunu nasıl daha iyi duruma getirebiliriz” diye çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Çakıcı, konu hakkında özel birimlere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

TATAR: “GSM ŞİRKETLERİYLE SÖZLEŞME GÖZDEN GEÇİRİLSİN”

UBP Milletvekili Ersin Tatar da, TC ile imzalanan iki değişik ancak benzer protokole dikkat çekerek, protokollerin önemli olduğunu söyledi.

Yapılacak çalışmalarla tüketicilerin ve tükettikleri ürünlerin güvenliğinin sağlanacağını belirten Tatar, ülkede bu görevi üstlenen Tüketiciler Derneği olduğunu ve yıllardır bu görevi üstlendiklerini anımsattı.

Telefon meselesinin karışık bir konu olduğunu ifade eden Tatar, konu hakkında Bilişim Teknolojileri Kurumu’nun devreye girmesi gerektiğini kaydetti.

GSM şirketleriyle imzalanan sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, sözleşme imzalandığı günden bu yana 10 sene olduğunu, o zamandan bu zamana çok değişikliklerin olduğunu kaydetti.

Gıda güvenliği konusunda da yapılması gerekenlere işaret eden Tatar, içteki tüketicilerin korunması için de bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

ARABACIOĞLU

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da, tüketicileri korumaya yönelik yasanın 2003 yılında geçtiğini, ancak yasada var olan bir takım boşluklar nedeniyle yasanın 2010 yılından yeniden Meclis’e geldiğini anlattı.

Süreç ve yasa hakkında bilgi veren Arabacıoğlu, ürün güvenliği ile ilgili yasanında çok önemli olduğunu ve 28 tane tüzük çıkması gerektiğini aktardı.

Arabacıoğlu, DP olarak her iki yasaya da onay vereceklerini vurguladı.

ATUN: “GARANTİ BELGESİ OLSUN OLMSAIN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI 2 YIL GARANTİLİ”

Daha sonra söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, imzalanan anlaşmanın önemine işaret etti.

Tüketiciler Yasası’nın geniş kapsamlı olduğunu, bu konuda birçok tüzük hazırlandığını ve bunların devrede olduğunu anlatan Bakan Atun, garantiler, tüketicilerin hakları konusunda ise bir uygulama söz konusu olduğunu kaydetti.

Bir Tüketici Konseyi olduğunu ifade eden Bakan Atun, garanti belgesi olsa da olmasa da dayanıklı tüketim mallarının 2 yıl garantili olduğunu vurguladı.

Rekabet Kurulu ve Hakem Heyeti’nin, ihtilaflı konulara mahkemeye taşımadan çözüm üretebilir noktada olduğunu belirten Atun, bunun önemli bir açılım olduğunu ifade etti.

Amacın Tüketiciyi Koruma Dairesi oluşturulması olduğunu ifade eden Bakan Atun, AB direktiflerini takip ederek adaptasyonu sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Konuyla ilgili olan hal yasasına da değinen Bakan Atun, bunun da hazır olduğunu, yakın zamanda meclise ulaşacağını kaydetti.

Konuşmalar sonunda tasarının bütünü oylanarak, tasarı oy birliğiyle kabul edildi.