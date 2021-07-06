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Tatar: "Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC"

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Diyarbakır'da Peygamberler ve Krallar Şehri'ni ziyaretinde, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemine vurgu yaptı.
Tatar: "Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Diyarbakır'da Peygamberler ve Krallar Şehri'ni ziyaretinde, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemine vurgu yaptı. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Diyarbakır'da Peygamberler ve Krallar Şehri'ni ziyaret etti.

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Tatar, Asur kral mezarlarına ve iki peygamberin mezarına ev sahipliği yapan Eğil ilçesinde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, KKTC'de yaşayan ve öğrenci olarak bulunan çok sayıda Diyarbakırlı olduğunu anlattı. Tatar, Türkiye ile KKTC arasındaki köprülerin daha da güçleneceğine inanç belirterek, aradaki bağların çok sağlam olduğunu kaydetti.
KKTC'de 20 Temmuz kutlama törenleri için hazırlıkların başladığını da ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin de kutlamalar için KKTC'de olacağını hatırlattı. 

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