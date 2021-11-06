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Tatar: Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu yıl Girne Acapulco Otel’de düzenlenen Silifke Ticaret ve Sanayi Odası 3. Liderlik Akademisi programına katılarak konuşma yaptı.
Tatar: Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu yıl Girne Acapulco Otel’de düzenlenen Silifke Ticaret ve Sanayi Odası 3. Liderlik Akademisi programına katılarak konuşma yaptı.
 
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da açılış konuşmalarını yaptığı programa, Türkiye’nin çeşitli illerinden odalar birliği meclis başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler ve akademisyenler katıldı.  
 
Cumhurbaşkanı Tatar burada gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye’den gelen heyeti KKTC’de görmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.  

Bir yıldır yürüttüğü cumhurbaşkanlığı görevi boyunca Türkiye ile karşılıklı temasların artarak devam etmesinin Kıbrıslı Türklerin varlığının devamı açısından fevkalade önemli olduğuna işaret etti.
 
Cumhurbaşkanı Tatar, yürütülen tüm çalışmalarla Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da, hava sahasında, haklarımızı ve milli menfaatimizi koruyarak daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ve daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hedeflendiğini vurguladı.  
 
Kıbrıs konusuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon çerçevesinde bir antlaşmanın Kıbrıs Türk halkı için yaratacağı tehlikelere dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin olmadığı bir düzende Avrupa Birliği içerisinde zamanla Kıbrıs Türklerinin yalnızlaşacağını ve güvenlik sorunları ortaya çıkacağını kaydederek, Kıbrıslı Türklerin de en az Rumlar kadar egemen ayrı bir halk olduğunu vurguladı. “Bizim de egemenlik hakkımız var, bizim de ayrı yaşama hakkımız var” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, karşılıklı saygı ve iş birliği içerisinde önümüzdeki süreçte adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm ile kuzeyde bir Türk Cumhuriyeti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlü bir devlet olarak halkına refah, kaliteli yaşam sunmasını hedeflediklerini ifade etti.
 
Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak üzere Glasgow’da yapılan konferansa atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu konuda bizlerin de yapacakları vardır. KKTC cennetten kopma bir yerdir. Maraş açılımının yaptığı katkılarla Gazimağusa, Girne’miz ve diğer bölgelerimiz, mavisiyle yeşiliyle kültürüyle tarihiyle fevkalade önemli bir turizm yeridir” dedi.
 
Üniversite sektörüne de değindiği konuşmasında, KKTC’nin bir marka olan üniversite eğitim sektörünün ekonomiye yaptığı katkıya işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin getirdiği sorunların aşılanmayla aşılacağına inanç belirtti.
 
Milli davamızda Türkiye’nin desteğinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik olarak güçlenmek için daha üretken, verimli ve rekabet edebilecek bir yapının ortaya çıkması adına yapılan reform çalışmalarını en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını belirtti.
 
Silifke’nin adamıza yakınlığına da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlerle bir gönül birliğimiz, kader birliğimiz var. Mücadele yıllarımızda Silifke’ye yerleşenler olmuş. 1974 sonrası Silifke’den buraya gelerek yerleşen çok sayıda Silifkeli kardeşimiz var. Hep kaynaşma ve dayanışma ile bu mücadeleyi vermekteyiz” dedi.
 
Türkiye’den adaya getirilen su
temin projesine de atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, gelen su sayesinde adadaki kuraklığın önüne geçilmesinin, içme suyu kullanımı ve tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.
 
Cumhurbaşkanı Tatar, güçlü Türkiye Cumhuriyeti ve güçlü KKTC’nin birlikte, başı dik geleceği yakalaması için uğraş verdiklerini vurguladı.
 
Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonlara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bunlara rağmen çağdaş bir KKTC için, her alanda başarılarımızla rekabet etmeye devam ettiğimizi belirtti ve bu süreçte Türkiye’nin kurum ve kuruluşlarıyla bize verdiği desteğinin öneminin altını çizerek başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

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