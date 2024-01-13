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Tatar, Güler ile telefon görüşmesi yaptı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin şehit olması dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi yaptı.
Tatar, Güler ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin şehit olması dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, şahsı ve Kıbrıs Türk Halkı adına hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Şehit ailelerinin ve tüm Türk ulusunun başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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