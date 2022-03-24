  • BIST 2.183,02
  • Altın 932.984
  • Dolar 14.8555
  • Euro 16.3651
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Tatar, Gülten Feridun’u ziyaret etti

» »
Tatar, Gülten Feridun’u ziyaret etti
Tatar, Gülten Feridun’u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başkanlığını eşi Sibel Tatar’ın yaptığı Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Gülten Feridun’u evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre  Tatar ziyarette yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nde uzun yıllar büyük hizmetleri bulunan, Kıbrıs Türk kadınları arasında çok önemli bir yere sahip olan Gülten Feridun’un yaptığı hizmetlerin saygıyla hatırlanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Kıbrıs Türk kadını, bütün dünyaya başarısını kanıtlamış ve yaptığı çalışmalarla varoluş mücadelemize katkıda bulunmuştur” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA'dan Ay'a insanlı uçuş için yeni plan24 Mart 2022 Perşembe 15:02
  • En fazla yağış Devlet Üretim Çiftliği’nde kaydedildi24 Mart 2022 Perşembe 14:01
  • Papasavvas’ın aleyhindeki karar açıklandı24 Mart 2022 Perşembe 13:48
  • Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç adaya geliyor24 Mart 2022 Perşembe 13:46
  • Töre, Şentop ile görüştü24 Mart 2022 Perşembe 13:34
  • Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçmek isterken yakalandılar24 Mart 2022 Perşembe 13:27
  • Narenciye Birimi’nin Yeniden Oluşturulması Kararlaştırıldı24 Mart 2022 Perşembe 13:21
  • KTOEÖS: Öğretmenlerimize Gereken Değer Veriliyor mu?24 Mart 2022 Perşembe 12:56
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Motorlu Araç Satıcıları ve İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’na katıldı24 Mart 2022 Perşembe 12:33
  • Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerinin Dikkatine24 Mart 2022 Perşembe 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti