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Tatar, "Günde istisnasız belki 500 insanla tokalaşıp, öpüşüyordum."

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“Ne tokalaşma kaldı ne de öpüşme”
Tatar, "Günde istisnasız belki 500 insanla tokalaşıp, öpüşüyordum."

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başbakan Ersin Tatar, "Günde istisnasız belki 500 insanla tokalaşıp, öpüşüyordum. Ne tokalaşma kaldı ne de öpüşme. Bu, hayatımda büyük bir değişiklik oldu." diye konuştu.

Şahsi olarak Covid-19’la ilgili tedbirler aldığına değinen Tatar, kalabalıklardan uzak durmaya çalıştığını ve toplantılarda bir metre arayla oturduklarını söyledi.

Tatar, “Günde istisnasız belki 500 insanla tokalaşıp, öpüşüyordum. Ne tokalaşma kaldı ne de öpüşme. Bu, hayatımda büyük bir değişiklik oldu.” diye konuştu.

Dışarı çıkarken maske takmak gerektiğini vurgulayan Tatar, kendisinin de bunu yapmaya çalıştığını kaydetti. Başbakan Tatar, “Evde sık sık elimi yıkıyorum.

Evde de mesafeli durmak ve herkesi korumak önemli. Çünkü ben çok farklı ortamlarda bulunduğumdan eve gittiğimde dikkat etmem lazım.

Her sabah yürüyüş yapar ve fotoğraf çekerdim, artık o iş bitti. Koşu bandına biniyorum. Öyle bir neşem de yok, bunu yapmak için neşem olması lazım.” ifadelerini kullandı.

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