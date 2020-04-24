Tatar: Güney Kıbrıs kötü durumda. Bizim için esas olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs Türkü her şeye rağmen bu krizi bile yöneterek başarıyla çıkarabilmek, dünyadaki hak edebildiği yeri alabilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Başbakan Tatar TGRT’ye katılarak ülke gündemini değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Konuşmasına ülke ilk görülen koronavirüs vakası ile başlayan Tatar, KKTC’de ilk koronavirüsün Alman turist kafilesinde tespit edildiğini ve o andan sonra tüm uçuşları durdurduklarını, kapıları kapattıklarını, okulların tatil edildiğini ve idari tatil verildiğini anımsattı.

Bir takım kısıtlamaları da getirdiklerini ifade eden Tatar, “Biz de son 4-5 gündür vaka yok. hastalarımızın hemen hemen hepsi taburcu oldu. Hastanede 17 kişinin olduğu söylenmekte. Ama kolay bulaştığı için dikkat ediyoruz. Yavaş yavaş bazı iş yerlerinin nasıl açılacağı konusunda çalışma devam ediyor. açılacak iş yerlerinde temas olmasın diye çalışıyor” dedi.

Türkiye ile istişare içerisinde olduklarını ifade eden Tatar, “Bizim şanssızlığımız ada ekonomisi, turizme dayalı. Bunun yanında öğrencilerin olduğu bir ülke”ifadelerini kullandı.

Ekonomik hayatta büyük sıkıntılar yaşandığını anlatan Tatar, buna bağlı olarak maliye gelirlerinin durduğunu ve KKTC’nin büyük sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

“Diğer ülkelerde de sıkıntı var ama bizde turizm ve eğitim olduğu için büyük sıkıntı var. Diğer yandan konut sektörü de durdu. Yabancıların buraya bu dönemde gelmesi sıkıntılı” diyen Tatar, ancak Kıbrıs Türkü birlik ve beraberlik içerisinde, toplumsal dayanışma ve Anavatanın desteği ile bu sıkıntıları aşmış bir halk olduğunu bunu 63 yılında da, 74 yılında gösterildiğini vurguladı.

Tatar, “Kıbrıs Türkü’nün şanlı tarihinde bu mücadeleler vardır. 74’ten sonra Kıbrıs Türkü korona virüs ile sınavını vermektedir. Küçük bir ada, nüfusumuz burada çalışma izinlerle birlikte 500 bin, çok nüfus yok, kenetlenme yok. Türkiye’nin verdiği mücadeleyi de görüyoruz. En kısa sürece sıkıntıları aşabileceğimiz yönünde umudumuz artmaktadır”dedi.

Tatar, “Kıbrıs Türkü’nün her şeye rağmen bu krizi bile yöneterek başarıyla çıkarabilmek, dünyadaki hak edebildiği yeri alabilmesi için sesini dünyaya duyurabilmek. Biz KKTC’nin başarı şekilde devam etmesini, bizlerin siyaset ve varlığını sürdürebilmesi için aynı azimle devam ettirmesi çabası içindeyiz”dedi.

4 Mayıs’ta bazı iş yerlerinin açılmasının söz konusu olabileceğini dile getiren Tatar, “Sağlık kurullarımız ve ilgili kurullarımız çalışmalarını yapıyor. Temas imkanı olmayan küçük işletmeler, atölye, makinist, marangozlar gibi işyerlerinin açılması söz konusu olabilir” dedi.

Tatar, “Kolej sınavları eylüle de bırakılmalı. Eylül ayına kadar ertelenme söz konusu olabilir. Ekonomik hayatı yavaş yavaş açmak durumdayız. Türkiye ile uçaklar da başladığında daha iyi olacak. bizde yatay seyir inişe geçti. Güney Kıbrıs kötü durumda. Bizim için esas olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Biz ayrı bir devletiz ama ekonomik anlamda entegreyiz. İnşallah bayram sonrası netleşir, ekonomi ve halka yön verme noktasına geliriz”ifaderini de kullandı.