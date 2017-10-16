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Tatar, Güney'de garantilerle ilgili alınan kararı değerlendirdi

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Tatar, Güney'de garantilerle ilgili alınan kararı değerlendirdi
Tatar: “Rum meclisi garantilerin kaldırılması için aldığı son kararla Rumlarla çözüm olamayacağını yeniden gözler önüne sermiştir”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, “Rum Meclisi’nin, Türk askerinin kısa sürede sıfırlanacağı, Türkiye’nin müdahale hakkının ilk günden ortadan kalkacağı yeni bir karar aldığını” belirterek, “Kimse halkımızı daha fazla oyalamasın , Rum’la çözüm olmaz” dedi.

UBP Milletvekili Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada , Cumhuriyet Meclisi’nin, derhal Rumların Kıbrıs Türk halkının asla taviz vermeyeceği garanti sistemine yönelik  saldırısına alacağı kararla yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.
Tatar, bir yıl kadar önce  Rum Çevreciler Partisi’nin Rum Meclisi’ne garantilerin yok edilmesi, askerlerin tamamen adadan gitmesi için çalışılması yönünde daha sert ifadelerin yer aldığı bir karar tasarısı sunduğunu belirterek,  geçen hafta bu tasarının Rum Meclisi’nden geçtiğini kaydetti.

Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 “Şimdi ortada çok net bir durum var: Rum bizim için olmazsa olmaz olduğunu bildiği Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine karşı bir kez daha Meclis kararı ile şiddetli bir saldırıya geçmiştir.  Bizler bu saldırı karşısında dirayetli durmaz, aynı oranda bir tepki ile karşılık vermezsek Rum’un amacı doğrultusunda mesafe almasına katkıda bulunmuş, Kıbrıs Türk Halkı’na büyük bir kötülük yapmış olacağız.

Bu nedenle görev Meclisimize ve tüm partilerimizle Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı’ya düşmektedir. Hep birlikte , alacağımız kararlar, vereceğimiz demeçler ve yapacağımız diplomatik girişimlerle Rum Meclisi’nin kararının asılında Kıbrıs Türkü ile bir anlaşma istememek anlamına geldiğini ortaya koymamız şarttır.”
Gelişmelere göre,  Rum tarafı ile BM kararlarında söz edildiği gibi siyasi eşitliğe, iki kesimliliğe dayalı iki kurucu devletin  oluşturacağı, nüfus olarak az olan Kıbrıs Türklerinin güvenlik ihtiyacını gideren yeni bir federal ortaklık devleti kurulması mümkün olmadığını kaydeden Tatar, “Rum Meclisi aldığı son kararla Rumlarla bir çözüm olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.

Tatar, “Hala çözüm mümkünmüş, Rum zihniyeti değişebilirmiş gibi demeçler vermek ve halkı beklenti içine sokmanın halkı kandırmak olduğunu” savundu.

“Yapılması gereken, kendi içimizde gerekli ileri kararları alarak Rum’a bağımlı kalmayacağımızı, çözüm için Rumların uydusu olmayacağımızı ortaya koymak, Anavatanımız Türkiye ile birlikte izolasyon ve ambargolara son verilmesi için  adımlar atmaktır” diyen Tatar,   Kıbrıs Türk halkının  Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin yok  edileceği bir sözde anlaşmaya asla evet demeyeceğini, Kıbrıs Türk halkının, bunu yapmanın intihar anlamına geldiğinin farkında olduğunu ifade etti.

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