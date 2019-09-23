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Tatar: Guterres çerçevesinin bizi 1960 öncesine götürecek

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Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeleri BRT’ye değerlendirdi.
Tatar: Guterres çerçevesinin bizi 1960 öncesine götürecek

New York’ta Kıbrıs konusunda yaşanacak hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan Tatar, müzakerelerin yeniden başlatılması konusunun gündemde olduğunu ancak bunun hangi zeminde yapılacağına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Tatar, bir emrivakiyle karşılaşmak istemediklerini söyledi.
Guterres, çerçevesinin kendilerini endişelendirdiğini kaydeden Başbakan Tatar, “30 Haziran çerçevesi Türkiye’nin garantörlüğünü tartışma konusu yapıyor. Bizim kabul edemeyeceğimiz daha birçok şey içeriyor. Kaldı ki Rum tarafı bunun içindekileri bile kabul etmedi. Yani dönüşümlü başkanlıktan, siyasi eşitlikten kesin cevap alamadık” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da bu noktada Rum Lider Anastasiadis’i eleştirdiğini ifade eden Başbakan Tatar, “Anastasiadis siyasi eşitliği bile kabul etmiyor. Bu noktalar görüşülsün ama kesinlikle resmi bir müzakere sürecine başlanılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi.
Maceraya gerek olmadığı yönündeki uyarısını yineleyen Başbakan Tatar, “Masadan nelerin konuşulacağı, nelerin verileceği hiç belli olmaz ve sizin eliniz zayıflar” şeklinde konuştu.
Guterres çerçevesinin Kıbrıs Türk halkını 1960 öncesine götüreceğini söyleyen Tatar, “1960’da kendi liderini kendin seçerdin şimdi çapraz oy verme var. Nüfus 4’de 1 noktasında kilitlenme var. Günün sonunda iki devlet de yoktur, eyaletler var” dedi.

Gelinen aşamada siyasi eşitlikten değil egemen eşitlikten bahsetmek durumunda olduklarını kaydeden Başbakan Tatar, 1974’ten bu güne 45 sene geçtiğini, 45 senede kuzeyde yapının daha da güçlendiğini vurguladı.
“Kabul edin veya etmeyin Kıbrıs’ta iki devlet vardır” diyen Başbakan Tatar, “Bizim düşüncemiz bizim öngördüğümüz bu saatten sonra evet görüşme olacaksa olacak Ama bu saatten sonra benim devletim yaşayacak hiçbir zaman bir eyalet olamaz” şeklinde konuştu.

Rumların eşitlik temelinde bir ortaklığa hazır olmadığını vurgulayan Tatar, hedeflerinin AB çatışı altında iki devlet olduğunu belirtti.

(BRT)

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