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Tatar - Guterres görüşmesi başladı

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Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, bugün Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme 12.20 itibariyle başladı.
Tatar - Guterres görüşmesi başladı

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, bugün Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme 12.20 itibariyle başladı.

Kıbrıslı Türk lider Tatar, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu nedeniyle Brüksel’de bulunan BM Genel Sekreteri Guterres’in davetiyle görüşme için dün sabah Brüksel’e gitmişti.

Guterres, AB Liderler Zirvesi için Brüksel’de Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le de görüşecek

Tatar, adadan ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında Cenevre’deki gayriresmî toplantılardaki noktada olduğunu vurgulayarak, “Bu aşamadan sonra devletten devlete bir anlaşmanın sağlanması en doğrusudur” demişti.

Resmi görüşmelerin başlayabilmek için eşitliğin sağlanması gerektiğini belirten Tatar, “Cenevre’de gerçekleşen gayriresmî toplantıda ortaya koyduğumuz 6 maddelik önerilerin birincisi yani iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve eşit egemenliğinin garanti altına alınması halinde resmi görüşme süreci başlayabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Kıbrıs’ta eşitlik temelinde bir anlaşma için büyük mücadele ettiklerini kaydeden Tatar, mevcut parametrelerle bir anlaşma sağlanamadığının açık ve net şekilde ortaya çıktığına işaret ederek, resmi müzakerelere eşitlik sağlanması halinde başlanacağını söylemişti.

Tatar’a Brüksel’de Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak eşlik ediyor.

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