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Tatar- Guterres görüşmesi bitti

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşme tamamlandı. Görüşme bir saat 35 dakika sürdü.
Tatar- Guterres görüşmesi bitti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşme tamamlandı. Görüşme bir saat 35 dakika sürdü.

Görüşme sonrasında BRT’ye açıklama yapan Tatar, görüşmenin yararlı geçtiğini ve görüşlerinden geri adım atmayacağını söyledi. Guterres’in gelinen durumu ve Türk tarafının çok iyi tartabilecek bir durumda olduğunu dile getiren Tatar, görüşmede vizyonumuzu ısrarla savunduk dedi. 

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