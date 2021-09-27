Tatar-Guterres görüşmesi Rum Basını'nda

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le geçen cumartesi günü gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerine de konu oldu.
Fileleftheros gazetesi habere “Tatar’dan Egemen Eşitliğe Vurgu” başlığıyla yer verirken, Alithia “Ersin Tatar’dan Guterres’le İlgili Görüşmesi Konusunda İddialar- Kişisel Temsilci Atayacağı Konusunda Bana Güvence Verdi”, Haravgi ise “Tatar: BM Genel Sekreteri Kıbrıs Sorunuyla İlgili Yeni Özel Temsilci Atayacak- Yeni Temsilcinin Yetkileri Jane Holl Lute’un Sahip Olduğu Yetkileri Aşmayacak” başlıklarını kullandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.