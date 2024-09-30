Tatar, Guterres’in Rum liderle yemekte buluşma teklifine olumlu yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta yaptıkları görüşmede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum lider Nikos Hristodulidis’le gayrı resmi yemekte bir araya gelme teklifi yaptığını ve bu teklifi kabul ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta yaptıkları görüşmede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum lider Nikos Hristodulidis’le gayrı resmi yemekte bir araya gelme teklifi yaptığını ve bu teklifi kabul ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM 79. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York’tan KKTC’ye döndü. Cumhurbaşkanı Tatar’ı Ercan Havalimanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile diğer sivil ve askeri yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, havaalanında yaptığı açıklamada, bir haftalık süre içerisinde New Yok’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, çeşitli kuruluşlar ve basın mensuplarıyla toplantılar yaptıklarını, görüştükleri kişilerle Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesini ve çeşitli farklı konuları konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Özel Temsilci Güneş Onar’ın orada bulunan Güvenlik Konseyi’nden üst düzey yetkililere teknik düzeyde bir araya gelerek bu konuları aktardığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, New York’taki Türkevi’nde yaptığı görüşmelerin en önemlilerinin TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan F,idan, Türkiye’nin BM nezdindeki Daimî Temsilcisi Ahmet Yıldız ve Washington büyükelçisi Sedat Önal’la olan görüşmeler olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in de aynı sıralarda Sosyalist Enternasyonal toplantısı için New York’ta bulunduğunu hatırlatan Tatar, orada Özel’in AKEL parti temsilcisinin “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci bir kuvvet olduğu” yönündeki söylemine koyduğu tepkinin de önemli olduğunu aktardı.

Tatar, BM Genel Kurulu toplantıları vesilesiyle, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını, 1963’teki Kanlı Noel ve ardından ortak Cumhuriyetten silah zoruyla dışlanarak gasp edildiğini, 4 Mart 1964’te alınan 186 numaralı kararla “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Kıbrıs’ın tek sahibiymiş gibi 60 yıldır muamele gördüğünü muhataplarına anlatma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Tatar, işin detayına bakıldığında, o dönemlerde kısa bir sürede bir anlaşmaya ulaşılabileceğinin düşünülmesi, fakat 60 yıldır bu anlaşmaya ulaşılamamasının işin en vahim tarafı olduğunu vurguladı.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın ardından Kıbrıs’ın gerçeklerinin değiştiğini, Kıbrıs Türkü ve Rumunun kendi bölgelerinde devletleriyle iki devletli şekilde yaşadığını belirten Tatar, Kıbrıs Türkünün yeni siyaseti, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulü halinde resmi müzakere sürecine geçilebileceğini BM Genel Sekreteri’yle de paylaştıklarını aktardı.

“2021’DE YAPTIĞIMIZ ÖNERİLER AYNI ŞEKİLDE GEÇERLİ…”

2021 Nisan ayında Cenevre’de Guterres ve diğer paydaşlara sunulan önerilerin aynı şekilde geçerli olduğunu söyleyen Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türkiye’nin her koşulda olduğu gibi bunda da yanlarında olduğunu ifade etti. Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’nin 77, 78 ve 79. toplantılarda federasyon temelli bir çözüm şeklinin tüketildiğini söylediğini ve diğer devletlere KKTC ile doğrudan ilişki içerisine girme, KKTC’yi tanıma çağrısını hatırlattı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU…

Gelinen aşamada 4 yıldan beri sürdürülen yeni siyasetin, iş birliğini gerektirdiğini dile getiren Tatar, Erdoğan’ın da ada üzerinde ve çevresindeki doğal zenginliklerin paylaşılması gerektiğini dile getirdiğini kaydetti

“DİYALOGDAN VE İLETİŞİMDEN KOPMAYACAĞIMIZI VE KOPMAK İSTEMEDİĞİMİZİ GUTERRES’E SÖYLEDİK”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesinde iletişim ve diyalogdan kopmayacaklarını ve kopmak istemediklerini söylediğini kaydeden Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Angela Holguin’in görevinin 12 Temmuz itibarıyla son bulduğuna ve “Ortak zemin bulunamamıştır” dediğine işaret etti. Tatar, “Dolayısıyla ortak bir zemin olmadığı için, şu an resmi bir müzakere sürecine girmemizin mümkün olmayacağını ilettik… Enterkonnekte sitem olsun, su olsun, elektrik olsun, düzensiz göçmenlerin önlenebilmesinde ve diğer hususlarda iş birliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik” şeklinde konuştu.

“AMBARGO VE KISITLAMALAR KABUL EDİLEMEZ…”

Kıbrıs Türk halkı üzerindeki ambargo ve kısıtlamalar yanında, son dönemde Rum tarafının uyguladığı baskının arttığını kaydeden Tatar, bunları örnekleriyle birlikte Genel Sekretere aktardıklarını anlattı. Tatar, BM Genel Sekreteri’nden bu konuya müdahale etmesini istediğini, Genel Sekreterinse iki tarafı gayrı resmi bir yemekte bir araya getirme gibi bir düşüncesi olduğunu söylediğini aktardı.

“KIBRIS GÖRÜŞMELERİ BAĞLAMINDA OLMAYACAK GAYRI RESMÎ YEMEK TEKLİFİNE EVET DEDİM”

Tatar, Kıbrıs görüşmeleri bağlamında resmiyet içermeyecek bu yemek teklifine olumlu yanıt verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “ortak zemin olmadığından” hareketle, BM nezdinde anavatanların da olduğu 4+1 gayrı resmi istişare toplantısında Kıbrıs’ın geleceğin nasıl şekilleneceğinin konuşulabileceği bir ortamın yaratılabileceğini de anlattı.

Tatar, konuşmasının sonunda şunları ifade etti:

“Biz sayın Cumhurbaşkanının (Erdoğan) da belirttiği gibi son dört yılda ifade ettiğimiz gibi, egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz tescil edilmeden asla bir müzakere sürecine geçmeyeceğimizi, federasyon defterinin geride kaldığını, federasyon meselesinin tüketildiğini ve kabul görmeyeceğini söyledik. Bunu artık zaten herkes örnekleriyle görmüştür. En son 7 yıl önce Crans Montana’da Genel Sekreter’in kendisi de yakından görme fırsatı bulmuştur. Dolayısıyla bir hafta New York’ta böyle geçti, akşam da New York’ta yaşayan 50 kadar vatandaşımızla birlikte olduk. Onların da selamlarını size iletiyorum…”