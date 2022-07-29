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Tatar: Güvenliği sağlayabilmek önemli

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu korumak, hem havada hem karada hem de denizlerde güvenliği sağlayabilmek önemli” dedi.
Tatar: Güvenliği sağlayabilmek önemli

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın fethinin 451’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 64’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 46’ncı yılı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, GKK Komutan Yardımcısı Albay Kadir Bayraklı, Polis Genel Müdürü Vekili Hüseyin Sağıroğlu ve GKK personelini kabul etti.

 

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, 1 Ağustos tarihinin anlam ve önemine işaret etti. Tatar, Kıbrıs’ın 80 bin şehit verilerek fethedildiğini, 1 Ağustos 1958’de EOKA’ya karşı Kıbrıs Türk halkının savunması ve örgütlenmesini sağlayan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulduğunu ve 1 Ağustos 1976’da ise modern bir ordu ile KKTC’nin güvenliği ve bekası için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurulduğunu anımsattı.

Devlet olmanın verdiği erdemle, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle ve Türk Silahlı Kuvvetleriyle yapılan iş birliği ile GKK’nın çeşitli temas hatlarında çalışmalarının her geçen gün geliştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler doğrultusunda konjonktür gereği bölgede güçlü olmak gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu korumanın, hem havada, hem karada hem de denizlerde güvenliği sağlayabilmenin önemini vurgulayan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle Kıbrıs Türk halkının varlığını ekonomik, siyasi ve güvenlik bakımından sürdüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm birim ve kuvvet komutanlarını ve polise bağlı tüm kadroları tebrik ederek, başarılar diledi.

 

-Topaloğlu

GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da yaptığı konuşmada, TMT mücahitleri ve Mehmetçik’in omuz omuza mücadele ederek, Kıbrıs Türklerinin yok olmaktan kurtarıldığını belirtti. Topaloğlu, TMT’nin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına düzenli silahlı bir güç olarak geçtiğini söyledi. T

Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetlerinin o günden beri Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda huzur ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 1974’te olduğu gibi Mehmetçik ile omuz omuza çalıştığını kaydetti.

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