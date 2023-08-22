  • BIST 7771.3
  • Altın 1659.533
  • Dolar 27.2101
  • Euro 29.5458
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

Tatar: Güvenlik Konseyi açıklaması bizler için talihsiz ve kabul edilemezdir

» »
Tatar: Güvenlik Konseyi açıklaması bizler için talihsiz ve kabul edilemezdir
Tatar: Güvenlik Konseyi açıklaması bizler için talihsiz ve kabul edilemezdir

Tatar, "insani bir konu olan yol yapımı konusunda bile Kıbrıs Türk Halkı’nın bütünün talebini dikkate almak yerine Rum tarafının yaygarasıyla hareket eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs konusunda uzlaşıya katkının değil sorunun bir parçası olduğunu bir kez daha ispat etti" 

Cumhurbaşkanı Tatar, “Güvenlik Konseyi açıklamasının talihsiz ve kabul edilemez olduğunu” belirtti ve “Birleşmiş Milletler tarafsız olması gerekirken Rum yanlısı tutum içine girerek yıllardır yapmakta olduğu hatayı devam ettirmeyi tercih etmiştir. Bizler barışçı çizgimizi koruyarak Halkımızın egemen eşitliğinden asla taviz vermeyecek, çıktığımız bu haklı yolda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  BM Güvenlik Konseyi açıklamasını değerlendirdiği yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Pile’de yaşanan Kıbrıs Türkleri’nin yol sorunu vardır. Bu sorunu yıllardır dile getiriyorlar ve  KKTC Devleti’nden çözüm bekliyorlardı. Partiler ve Halkımız bu çözümü, yani Pile’ye yol yapılmasını destekliyor. Dolayısı ile bizler de bir taraftan yol yapımı yönünde çalışmalar başlattık diğer taraftan da BM yetkilileri ile konuyu ele aldık. Ne var ki tüm iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen BM ile görüşmelerimizde bir noktaya varamadık, oyalanmaya başladık.

Bunun sonucu olarak, BM’den yapıcı bir yaklaşım göremeyeceğimizi anlayarak 18 Ağustos günü kendi kararımızla kendi topraklarımızda Yiğitler- Pile yol yapım çalışmalarını başlatırken kendi topraklarımızda, ülkemiz sınırları içerisinde karşımızda bizi engellemeye çalışan BM Barış Gücü askerlerini bulduk.

Tüm ikazlarımıza rağmen bölgeden ayrılmayı reddeden Barış Gücü askerleri daha da ileri giderek görevini yapmaya çalışan insanlarımıza yönelik fiziki güç kullanmaya başladı. Bunun sonucunda 8 polisimiz hafif şekilde yaralandı.

Hal böyleyken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin gerçekleri tamamen göz ardı eden bir açıklama yapması bu örgütün neye hizmet ettiğini sorgulanmasını gerektirecek kadar ilginçtir.

İnsani bir konu olan yol yapımı konusunda bile Kıbrıs Türk Halkı’nın bütünün talebini dikkate almak yerine Rum tarafının yaygarasını dikkate alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs konusunun çözümlenmemesinin asıl sebeplerinden biri olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.

Bu yanlış ve yanlı BM zihniyetinden dolayıdır ki 4 Mart 1964’ten bu yana Rumlar Kıbrıs’ta bir anlaşmayı değil, Enosis yolundan ayrılmamayı tercih etmektedir.

Net bir şekilde vurguluyorum ki Güvenlik Konseyi açıklaması bizler için talihsiz ve kabul edilemezdir.

Birleşmiş Milletler tarafsız olması gerekirken Rum yanlısı tutum içine girerek yıllardır yapmakta olduğu hatayı devam ettirmeyi tercih etmiştir.

Bizler barışçı çizgimizi koruyarak Halkımızın egemen eşitliğinden asla taviz vermeyecek, çıktığımız yolda ilerlemeye devam edeceğiz.

Bizim için esas olan Halkımızın, milletimizin hak ve çıkarlarıdır. Bu anlayışla Halkımızın bu insani talebini de yerine getireceğiz.

Her zaman ve her koşulda bizi destekleyen Anavatan Türkiye’nin bu konuda bize verdiği destek çok değerli ve önemlidir. Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzer Pile yolu konusunda bizler için destek açıklamaları yapan tüm Devlet ve Hükümet yetkililerine, Siyasal Parti Başkan ve Yöneticilerine Halkımız adına teşekkür ederim."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akansoy: Sorumluluk Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis’in üzerindedir22 Ağustos 2023 Salı 21:34
  • Hayat Pahalılığı 2024'de her 6 ayda değil her 4 ayda bir verilecek22 Ağustos 2023 Salı 17:46
  • UBP: BM yine adil olmayan bir açıklama yaptı22 Ağustos 2023 Salı 17:43
  • KKTC’de Koronavirüs'ün Eris varyantının tespit edilmediği açıklandı22 Ağustos 2023 Salı 16:12
  • Kamuda tek tip mesaiye geçilmesi konusu Cuma günü Meclis’in olağanüstü birleşiminde ele alınacak22 Ağustos 2023 Salı 16:08
  • Göç Yasasından kamuya girenlere ek maaş artışı konusunda uzlaşı22 Ağustos 2023 Salı 16:03
  • Üstel, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti22 Ağustos 2023 Salı 15:44
  • ‘Girne Çatalköy İmar Planı’ revize süreci başladı22 Ağustos 2023 Salı 15:24
  • El-Sen: “Kıb-Tek’e borcu olan kamu kurumlarının elektriğini keseceğiz”22 Ağustos 2023 Salı 14:55
  • Tüp gaza okkalı zam! Tam 50 TL!22 Ağustos 2023 Salı 14:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti