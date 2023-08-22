Tatar: Güvenlik Konseyi açıklaması bizler için talihsiz ve kabul edilemezdir

Cumhurbaşkanı Tatar, “Güvenlik Konseyi açıklamasının talihsiz ve kabul edilemez olduğunu” belirtti ve “Birleşmiş Milletler tarafsız olması gerekirken Rum yanlısı tutum içine girerek yıllardır yapmakta olduğu hatayı devam ettirmeyi tercih etmiştir. Bizler barışçı çizgimizi koruyarak Halkımızın egemen eşitliğinden asla taviz vermeyecek, çıktığımız bu haklı yolda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Tatar, "insani bir konu olan yol yapımı konusunda bile Kıbrıs Türk Halkı’nın bütünün talebini dikkate almak yerine Rum tarafının yaygarasıyla hareket eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs konusunda uzlaşıya katkının değil sorunun bir parçası olduğunu bir kez daha ispat etti"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Güvenlik Konseyi açıklamasını değerlendirdiği yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Pile’de yaşanan Kıbrıs Türkleri’nin yol sorunu vardır. Bu sorunu yıllardır dile getiriyorlar ve KKTC Devleti’nden çözüm bekliyorlardı. Partiler ve Halkımız bu çözümü, yani Pile’ye yol yapılmasını destekliyor. Dolayısı ile bizler de bir taraftan yol yapımı yönünde çalışmalar başlattık diğer taraftan da BM yetkilileri ile konuyu ele aldık. Ne var ki tüm iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen BM ile görüşmelerimizde bir noktaya varamadık, oyalanmaya başladık.

Bunun sonucu olarak, BM’den yapıcı bir yaklaşım göremeyeceğimizi anlayarak 18 Ağustos günü kendi kararımızla kendi topraklarımızda Yiğitler- Pile yol yapım çalışmalarını başlatırken kendi topraklarımızda, ülkemiz sınırları içerisinde karşımızda bizi engellemeye çalışan BM Barış Gücü askerlerini bulduk.

Tüm ikazlarımıza rağmen bölgeden ayrılmayı reddeden Barış Gücü askerleri daha da ileri giderek görevini yapmaya çalışan insanlarımıza yönelik fiziki güç kullanmaya başladı. Bunun sonucunda 8 polisimiz hafif şekilde yaralandı.

Hal böyleyken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin gerçekleri tamamen göz ardı eden bir açıklama yapması bu örgütün neye hizmet ettiğini sorgulanmasını gerektirecek kadar ilginçtir.

İnsani bir konu olan yol yapımı konusunda bile Kıbrıs Türk Halkı’nın bütünün talebini dikkate almak yerine Rum tarafının yaygarasını dikkate alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs konusunun çözümlenmemesinin asıl sebeplerinden biri olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.

Bu yanlış ve yanlı BM zihniyetinden dolayıdır ki 4 Mart 1964’ten bu yana Rumlar Kıbrıs’ta bir anlaşmayı değil, Enosis yolundan ayrılmamayı tercih etmektedir.

Net bir şekilde vurguluyorum ki Güvenlik Konseyi açıklaması bizler için talihsiz ve kabul edilemezdir.

Birleşmiş Milletler tarafsız olması gerekirken Rum yanlısı tutum içine girerek yıllardır yapmakta olduğu hatayı devam ettirmeyi tercih etmiştir.

Bizler barışçı çizgimizi koruyarak Halkımızın egemen eşitliğinden asla taviz vermeyecek, çıktığımız yolda ilerlemeye devam edeceğiz.

Bizim için esas olan Halkımızın, milletimizin hak ve çıkarlarıdır. Bu anlayışla Halkımızın bu insani talebini de yerine getireceğiz.

Her zaman ve her koşulda bizi destekleyen Anavatan Türkiye’nin bu konuda bize verdiği destek çok değerli ve önemlidir. Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzer Pile yolu konusunda bizler için destek açıklamaları yapan tüm Devlet ve Hükümet yetkililerine, Siyasal Parti Başkan ve Yöneticilerine Halkımız adına teşekkür ederim."