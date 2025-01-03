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Tatar, Haspolat’ta incelemelerde bulundu… ‘Yeni kapı açılması ülkeye fayda sağlayacaktır”

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Cumhurbaşkanı Tatar, Haspolat’ta açılması öngörülen kapıyla ilgili olarak bölgede incelemelerde bulundu.
Tatar, Haspolat’ta incelemelerde bulundu… ‘Yeni kapı açılması ülkeye fayda sağlayacaktır”

Tatar incelemeleri öncesinde basına yaptığı açıklamada, “Bizi adım atmamakla, cevap vermemekle, uzlaşmaz tutumla itham ediyorlar, onlara cevap verebilmek için bugün buradayım” dedi.

Tatar, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Sürekli olarak kapı meselesi gündeme geliyor. New York’ta da konu gündeme geldi. Biz olumlu yaklaşacağımızı söyledik ancak 3 ay geçti, bir uzlaşıya varılamadı. Bugün hem bölge halkı ile buluşmak hem de yerinde inceleme yapmak üzere geldim. Buraya bir kapı açılması ülkeye fayda sağlayacaktır. Bizi adım atmamakla, cevap vermemekle, uzlaşmaz tutumla itham ediyorlar, onlara cevap verebilmek için bugün buradayım.”

Turgay Deniz: Lefkoşa’ya ikinci kapı açılması da gündeme alınmalı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, şunları söyledi:

‘Çözüm sonucunda ya birlikte ya da komşu olarak yaşayacağız. İki toplum arasındaki güvenin temaslarla en yoğun şekilde sağlanması gerekiyor. Yıllardır uluslararası ülkeler Kıbrıs’ta güven sağlanması için birçok projeler ortaya koymuşlardır. Geldiğimiz noktada Güven Artırıcı Önlemlerin çok bir fayda sağlamadığını söyleyebiliriz. İki toplumun bağlarının güçlenmesinin yolu ticaret yapmaktan geçer. Ticaretin dini imanı milliyeti yoktur. Bugünlerde Güney Kıbrıs Rum pazarı bize göre daha rekabetçi durumda yer almaktadır, alışveriş Güney’e kaçmaktadır. Ama bu böyle diye Güney’e sınır kapısı açmayalım diye bir düşüncemiz olamaz. Özellikle Lefkoşa’da bir kapının hatta ikinci bir kapının da açılması gerekmektedir.”

Harmancı: Biz belediye olarak kapının açılması için her türlü desteği vermeye hazırız

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, belediye olarak yeni kapının açılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. 2015 yılından beridir Lefkoşa’nın yeni bir kapıya ihtiyaç duyduğunu vurguladıklarını söyleyen Harmancı,  “Haspolat’ta olasır bir geçiş noktası ile ilgili talebimizi yineliyoruz. Lefkoşa yeni bir kapı açılmasına ihtiyaç duyuyor. Mümkün olan her kapının Lefkoşa’da açılması çözüme de katkı sağlayacaktır. Lefkoşa’nın buna ihtiyacı var ve 2015 yılından beridir bunu dile getiriyoruz. En uygun noktalardan biri buysa, ticarete ve sivil geçişlere de katkı sağlayacaksa bir an önce açılmalı. Biz belediye olarak kapının açılması için her türlü desteği vermekte kararlıyız” dedi.

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