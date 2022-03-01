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Tatar: Hava Sahamıza Kimse El Uzatamaz

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi’nin hava sahasını kapatma kararına KKTC havasahasını da dahil etmesine tepki gösterdi; “Hava sahamıza kimse el uzatamaz”
Tatar: Hava Sahamıza Kimse El Uzatamaz

Devam etmekte olan Rusya-Ukranya savaşı nedeniyle, Rusya’ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde AB ülkeleri ile pek çok diğer  ülke ve Güney Kıbrıs’ın, Rus uçaklarına hava sahalarını kapatma kararı aldıklarını biliyoruz.  Bunun yetkisi ve sorumluluğu  bu kararı alan ülkelere ait olup,  Rum Yönetimi’nin almış olduğu hava sahası kararına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ulusal  hava sahasını da eklemesi ve bu yönde haritalar yayınlaması kabul edilemez.
 

Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında ve ulusal   hava sahasında egemen eşitliğimiz ve eşit statümüz  ve   1960’ta kazandığımız müktesep haklarımız hilafına  herhangi bir tasarrufta bulunması ve bizim adımıza kararlar alması söz konusu olamaz.  Kendisini Kıbrıs’ın tek sahibi olarak gören  Rum Yönetimi’nin bu şekilde bir karar alması, KKTC’nin egemenlik haklarına el uzatması ve dünya kamuoyunu aldatmaya çalışması da boşuna bir gayrettir.”

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