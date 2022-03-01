Tatar: Hava Sahamıza Kimse El Uzatamaz

Devam etmekte olan Rusya-Ukranya savaşı nedeniyle, Rusya’ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde AB ülkeleri ile pek çok diğer ülke ve Güney Kıbrıs’ın, Rus uçaklarına hava sahalarını kapatma kararı aldıklarını biliyoruz. Bunun yetkisi ve sorumluluğu bu kararı alan ülkelere ait olup, Rum Yönetimi’nin almış olduğu hava sahası kararına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ulusal hava sahasını da eklemesi ve bu yönde haritalar yayınlaması kabul edilemez.



Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında ve ulusal hava sahasında egemen eşitliğimiz ve eşit statümüz ve 1960’ta kazandığımız müktesep haklarımız hilafına herhangi bir tasarrufta bulunması ve bizim adımıza kararlar alması söz konusu olamaz. Kendisini Kıbrıs’ın tek sahibi olarak gören Rum Yönetimi’nin bu şekilde bir karar alması, KKTC’nin egemenlik haklarına el uzatması ve dünya kamuoyunu aldatmaya çalışması da boşuna bir gayrettir.”