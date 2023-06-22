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Tatar, "Hayata Basket Atıyoruz Resim Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nde düzenlenen "Hayata Basket Atıyoruz Resim Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı.
Tatar, "Hayata Basket Atıyoruz Resim Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nde düzenlenen "Hayata Basket Atıyoruz Resim Yarışması Ödül Töreni"nde yer aldı.

Tatar törende yaptığı konuşmada, ülkede sporu seven ve spora yatırım yapan çok değerli kişilerin olduğunu belirterek, yetenekli sporcuların büyük başarılara imza attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında devamla şunları kaydetti:

“KKTC Devleti olarak çocuklarımızın güzel işler başardığına inancımız tamdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle uluslararası etkinliklerde sizin ülkemizi, bayrağımızla temsil etmeniz için her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Gelecek sizindir. 

“Cumhurbaşkanlığı’nda, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, engelli basketbol takımının da uluslararası etkinliklerde yer alması için çalışma yapmaktadır. Bizim engelli basketbol takımımız, Türkiye ligi maçlarına katılmaktadır. Siz ileride basketbol sporuna büyük hizmetler vereceksiniz, buna hiç şüphem yoktur. Hepinize başarılar dilerim.”

Tatar konuşmasının ardından yarışmaya katılanlara belge takdiminde bulundu.

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