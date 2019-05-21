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Tatar: “Hazırlanan uyum protokolü üzerinde çalışıp, parti meclisi’nde değerlendireceğiz”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) heyetleri hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde UBP’nin Sarayönü’ndeki binasında bir araya geldi.
Tatar: “Hazırlanan uyum protokolü üzerinde çalışıp, parti meclisi’nde değerlendireceğiz”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki heyetlerin toplantısı saat 11.45 sıralarında başladı.

Görüşmede, UBP’den Genel Sekreter Hasan Taçoy, Milletvekilleri Dursun Oğuz, Nazım Çavuşoğlu ve Özdemir Berova, HP kanadından ise Genel Sekreter Yenal Senin, Milletvekilleri Hasan Topal, Jale Refik Rogers, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu da hazır bulundu.

TATAR: “UYUM PROTOKOLÜ ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hazırladıkları uyum protokolü üzerinde çalışacaklarını ve uzlaşı sağlanması halinde bu akşam toplanacak parti meclisinde değerlendireceklerini söyledi.

Tatar, “Bu bir fırsatçılık olmamalı, birbirinden fazla alma-verme sürecinden öte esas prensiplerde, yani bizim için önemli olan Kıbrıs konusu ve ekonomik meselelerde de iki partinin birbirine çok yakın olması ve uyumlu çalışabileceğimi anlayışının geliştiği ve iki parti tabanında da buna sıcak bakıyor olması önemli ve öyle de olmuştur diye düşünüyorum” dedi.

İki parti arasında hazırlanan bir uyum protokolü olduğunu belirten Ersin Tatar, bunun üzerinde çalışacaklarını ve mutabakat sağlandıktan sonra da bunu, bu akşam toplayacakları Parti Meclisi’nde değerlendireceklerini söyledi.

Kurulacak hükümetin, KKTC’nin 35’inci, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nden bu yana ise Kıbrıs Türk halkının 41’inci hükümeti olacağına işaret eden Tatar, ortalamalardan daha da uzun bir hükümet olmasını diledi; “İnşallah yarına kadar bu işi bir noktaya ulaştırırız ve ülkeye hizmetler başlar” dedi.

ÖZERSAY: “ŞEKİLLENMEYE DOĞRU İLERLİYOR”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise “Diyalog süreci belli bir şekillenmeye doğru ilerliyor. Henüz sonuçlanmakla birlikte geriye kalan noktalarda bir şekilde aşılabilir diye düşünüyorum, bu toplantıyı da bunun için yapıyoruz” dedi.

Özersay, Parti Meclisi’nden aldıkları yetki doğrultusunda, UBP’den gelen düşünceyi yavaş yavaş şekillendirmeye gayret ettiklerini, toplumsal sorumluluklarının bilinciyle mümkün olursa bu ülkenin yararına olacak bir hükümet kurulmasına irade ortaya koymaya hazır olduklarını vurguladı.

Ortaya çıkacak uzlaşının Parti Meclisi’nin onayına sunulacağını belirten Özersay, onay alması durumunda ve UBP’de de onaylanması halinde, yarından itibaren olumlu noktaya gidebilecekleri düşüncesinde olduklarını kaydetti.

“Bugün belki heyetler arası son görüşmeyi yapıyoruz” diyen Özersay, son kalan noktaları da finalize etmeleri halinde, bu sürecin önünün parti meclislerinde de onaylanması halinde açılmış olacağı inancını dile getirdi.

Özersay, ülkenin ekonomik koşulları düşünüldüğünde bölgedeki ve dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeler dikkate alındığında, istikrarlı bir hükümet kurulmasını kendilerinin de önemsediğini vurguladı.

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