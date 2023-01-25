Tatar: Helin’in uğradığı cinayet toplumda infiale sebep oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele’de henüz hayatının baharında olan Helin Reessur’un uğradığı cinayet toplumda infiale sebep olmuş, herkesi derinden üzdüğünü kaydetti.

Kişisel sosyal medya hesabında paylaşımda buluna Tatar, “Soruşturmanın salimen tamamlanması ve suçlu veya suçluların gereken cezayı alması için tüm gayretimiz ile bu olayın takipçisi olacağız. Kadına karşı şiddet ve çocuklara karşı işlenen her türlü suçun karşısında tüm gücümüzle duracağız.” İfadesini kullandı.

Tatar’ın açıklaması şöyle:

“İskele’de henüz hayatının baharında olan Helin Reessur kızımızın uğradığı cinayet toplumda infiale sebep olmuş, hepimizi derinden üzmüştür. Üzerlerine titrediğimiz, göz bebeğimiz olan çocuklarımızın böylesine kahredici olayların mağduru olması, toplum vicdanında derin bir sarsıntıya sebep oldu.

Cinayet zanlısı olarak aranan şahıs, Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Suç ve Suça İlişkin Teknik Komite ve polisimizin yapmış olduğu etkin girişim sonucunda, bugün saat 17.00 sularında Güney Kıbrıs’ta tutuklanmıştır. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ilgili Teknik Komite Başkanı Salih Can Doratlı’nın koordinasyonunda, cinayet zanlısının iadesi için gerekli girişimler tamamlanmış olup iadesi bu akşam itibarı ile gerçekleştirilmiştir.

Soruşturmanın salimen tamamlanması ve suçlu veya suçluların gereken cezayı alması için tüm gayretimiz ile bu olayın takipçisi olacağız. Kadına karşı şiddet ve çocuklara karşı işlenen her türlü suçun karşısında tüm gücümüzle duracağız.”