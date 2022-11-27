  • BIST 4.874,34
  • Altın 1051.207
  • Dolar 18.6231
  • Euro 19.3907
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Tatar: Her canlı, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ediyor

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hamitköy’deki köpek katliamı ile ilgili yayımladığı mesajda, “Her canlı, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ediyor” dedi.
Tatar: Her canlı, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hamitköy’deki köpek katliamı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Hayvanseverlerin bugün Hamitköy’de gerçekleştirdiği eyleme destek belirten Tatar, “Her canlı, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ediyor” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

“Hamitköy’de yaşanan köpek katliamına yönelik, hayvanseverlerin ortaya koyduğu tepkiyi son derece haklı buluyorum ve kendilerine, göstermiş oldukları bu duyarlılık nedeniyle teşekkür ediyorum.
Geçtiğimiz kış Karpaz’da yaşanan köpek katliamında altını çizdiğim üzere, ülkemizde yaşayan her canlı, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ediyor.

Hayvan katliamı yaparak masum köpekleri öldüren kişi veya kişilerin bulunması ve ortaya çıkarılması için adli makamlarımızın gerekli hassasiyeti gösterdiğine yürekten inanıyorum.

Toplumda nefret uyandıran bu suçla ilgili yaşanan gelişmelerin takipçisi olacağıma dikkati çekerken, hayvan refahıyla ilgili Ceza Yasası’nda yer alan ilgili maddelerin caydırıcı olması gerektiğini bir kere daha bu bağlamda anımsatmakta fayda görüyorum.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bican: Üreticimize ve üretime sahip çıkacağız26 Kasım 2022 Cumartesi 18:48
  • Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, AP milletvekili Niyazi Kızılyürek ile bir araya geldi.26 Kasım 2022 Cumartesi 18:42
  • Yerli Paketlenmiş Su Üreticileri Birliği: İddialara hukuk yoluyla cevap vereceğiz26 Kasım 2022 Cumartesi 17:51
  • Tıp-İş’in Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde başlattığı grev durduruldu26 Kasım 2022 Cumartesi 17:14
  • Tatar, KKTC'ye Döndü26 Kasım 2022 Cumartesi 16:12
  • Derviş Dolmacı hayatını kaybetti26 Kasım 2022 Cumartesi 15:50
  • İsmail M .Zabıtler hayatını kaybetti26 Kasım 2022 Cumartesi 13:16
  • Feyzioğlu, Dursun ile görüştü26 Kasım 2022 Cumartesi 13:11
  • HIV’le yaşamak ne bir suç ne de toplum sağlığına tehdittir26 Kasım 2022 Cumartesi 13:06
  • Atlı: Bu sorun küresel bir sorundur26 Kasım 2022 Cumartesi 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti