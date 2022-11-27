Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hamitköy’deki köpek katliamı ile ilgili yayımladığı mesajda, “Her canlı, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hamitköy’deki köpek katliamı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Hayvanseverlerin bugün Hamitköy’de gerçekleştirdiği eyleme destek belirten Tatar, “Her canlı, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ediyor” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

“Hamitköy’de yaşanan köpek katliamına yönelik, hayvanseverlerin ortaya koyduğu tepkiyi son derece haklı buluyorum ve kendilerine, göstermiş oldukları bu duyarlılık nedeniyle teşekkür ediyorum.

Geçtiğimiz kış Karpaz’da yaşanan köpek katliamında altını çizdiğim üzere, ülkemizde yaşayan her canlı, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ediyor.

Hayvan katliamı yaparak masum köpekleri öldüren kişi veya kişilerin bulunması ve ortaya çıkarılması için adli makamlarımızın gerekli hassasiyeti gösterdiğine yürekten inanıyorum.

Toplumda nefret uyandıran bu suçla ilgili yaşanan gelişmelerin takipçisi olacağıma dikkati çekerken, hayvan refahıyla ilgili Ceza Yasası’nda yer alan ilgili maddelerin caydırıcı olması gerektiğini bir kere daha bu bağlamda anımsatmakta fayda görüyorum.”