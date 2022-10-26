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Tatar: Hiç kimse bu halkı ve bu halkın gençlerini engelleyemez

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Cumhurbaşkanı Tatar, 12. Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası etkinliğine katıldı.
Tatar: Hiç kimse bu halkı ve bu halkın gençlerini engelleyemez

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahasında düzenlenen 12. Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası etkinliğine katıldı.

 Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinlikte yaptığı konuşmada, 12 yıldır Hasan Ramadan Cemil anısına düzenlenen etkinliklere katıldığını belirten Tatar, Hasan Ramadan Cemil'i özlemle andığını dile getirdi.

 Tatar, Hasan Ramadan Cemil’in KKTC’ye inanmış, ülkeye büyük yatırımlar yapmış, spora gönül vermiş saygıdeğer bir kişi olduğunu ifade ederek, 12 yıldır aralıksız bu organizasyona destek veren başta Cemil Ailesine ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede dostluğun, kardeşliğin daha da güçlenmesi için devlet dairelerinde görev yapan personelin anlamlı bir spor etkinliğine katkı koymasının da dünyaya verilen bir mesaj olduğunu belirtti.

 “Hiç kimse bu halkı ve bu halkın gençlerini engelleyemez. Çünkü biz dünyalıyız ve ambargolara karşı hakkımızı almak için mücadeleye devam ediyoruz” diyen Tatar, Hasan Ramadan Cemil’e Allah’tan rahmet dileyerek takımlara madalya ve kupa takdiminde bulundu.

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