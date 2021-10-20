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Tatar: Hiçbir partiye hükümeti kurma görevi vermeyi düşünmüyorum

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Meclisin bir uzlaşıyla seçim için bir karar almasını temenni ettiğini söyledi
Tatar: Hiçbir partiye hükümeti kurma görevi vermeyi düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı Tatar, hiçbir partiye hükümeti kurma görevi vermeyi düşünmediğini, yaptığı temaslarda böyle bir durum olmadığının görüldüğünü söyleyerek, Meclisin bir uzlaşıyla seçim için bir karar almasını temenni ettiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Tatar, en doğu şekilde seçime gidilmesinin memleketin hayrına olduğunu ifade ederek, “Yüce meclisin takdiriyle seçim tarihin belirlenmesi benim de tercihimdir. Esas olan halka hizmet, hükümetin bu süreci en iyi şekilde yönetmesi” dedi

 
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