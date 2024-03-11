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Tatar Holguin’i kabul edecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı kabul edecek.
Tatar Holguin’i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Holguin’in adada yapacağı ikinci tur temaslarının ilk görüşmesi olacak görüşme, saat 11.15’te Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak.

Açıklamada şunlar da ifade edildi:

“Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve Rum lider Hristodulides’in ayrı ayrı onaylarının alınmasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 5 Ocak tarihinde Holguin’i Kişisel Temsilcisi olarak görevlendirmişti. Holguin, 6 ayı aşmayacak bir sürede, tek görev yönergesiyle, taraflar arasında yeni ve resmî bir müzakere sürecine geçilebilmesi için ortak zemin olup olmadığı araştırmak üzere atanmıştı.”

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